Britská policie provádí prohlídky kvůli teroristickému útoku

Londýn - Britská policie dnes provádí domovní prohlídky v souvislosti s vyšetřováním nedělního teroristického útoku v Londýně, kde čerstvě propuštěný vězeň nožem pobodal dva lidi. Dvacetiletého islamistického extremistu policisté krátce po útoku zastřelili. Muž, který byl kvůli bodným zraněním převezen v kritickém stavu do nemocnice, už je mimo ohrožení života. Informovala o tom britská média.

Premiér Boris Johnson oznámil, že vláda v souvislosti s útokem předloží zákon, který by znemožnil předčasné propuštění odsouzených za terorismus. Dvacetiletý útočník Sudesh Amman byl v roce 2018 odsouzen kvůli vlastnictví materiálů nabádajících k terorismu, minulý týden ale byl po uplynutí poloviny trestu podmínečně propuštěn, ačkoli úřady věděly o tom, že může být nebezpečný.

"Předložíme zákon, který by ukončil systém automatického předčasného propuštění. Potíž ale je, jak jej aplikovat zpětně na skupinu lidí, kteří na něj nyní mají nárok," řekl Johnson. Podle analytičky stanice BBC Laury Kuenssbergové by příslušný návrh mohl ministr spravedlnosti Robert Buckland představit v Dolní sněmovně ještě dnes a o zákoně by pak poslanci rozhodovali ve zrychleném řízení.

Policie od rána provádí domovní prohlídky v ubytovně na jihu Londýna, kde útočník bydlel, a ve městě Bishop's Stortford v hrabství Hertfordshire severně od metropole. "Zatím nebyl nikdo zatčen a vyšetřování pokračuje," uvedla policie v prohlášení.

Útok se odehrál v neděli odpoledne na rušné obchodní ulici v londýnské čtvrti Streatham. Ukradeným nožem s čepelí dlouhou 25 centimetrů tam za bílého dne pobodal dva lidi muž, který byl teprve koncem ledna podmínečně propuštěn z vězení. Soud jej v prosinci 2018 odsoudil na tři roky a čtyři měsíce odnětí svobody poté, co se u něj našly materiály popisující výrobu výbušných zařízení a další dokumenty obsahující propagandu teroristických organizací včetně Islámského státu (IS).

IS se dnes přihlásil k zodpovědnosti za nedělní útok prostřednictvím propagandistické agentury Amak, ta ale žádné důkazy pro své tvrzení neposkytla.

Podle deníku The Guardian se snažil Amman před svým zatčením zverbovat i svou tehdejší přítelkyni a naváděl ji, aby setnula hlavu svým rodičům, kteří nejsou muslimové. "Pokud nemůžeš sestrojit bombu, protože tě sledují nebo podezřívají přátelé, rodina nebo agenti, vezmi v noci nůž, molotovův koktejl, ohlušující granát nebo auto a zaútoč," napsal tehdy dívce ve vzkazu.

Policista, který se před dvěma lety na Ammanově zatčení podílel, uvedl, že mladík má "silnou inklinaci k násilí a chce se stát mučedníkem". "Jeho fascinace smrtí ve jménu terorismu byla z obsahu zápisníku zabaveného u něj doma zřejmá... Bez ohledu na okolnosti tento případ napovídá, že je třeba pečlivě sledovat známky radikalizace a okamžitě je hlásit," uvedl v roce 2018 vyšetřovatel Alexis Boon.

Britské úřady si podle všeho byly Ammanovy nebezpečnosti vědomy, proto jej od propuštění z věznice sledovali příslušníci tajné služby a policie. Právě členové bezpečnostních složek v civilu také v neděli zakročili bezprostředně poté, co Amman nožem zaútočil a přímo na ulici jej zastřelili. Mladík měl v té době na sobě i atrapu výbušného zařízení.

Záchranáři po útoku zasahovali u tří zraněných lidí. Žena kolem padesátky byla po ošetření ještě v neděli propuštěna z nemocnice, další žena utrpěla lehké zranění kvůli sklu, které se vysypalo po střelbě. Nejvážněji zraněný je muž, který byl kvůli bodnému zranění v kritickém stavu, nyní je však už stabilizovaný.

Podle premiéra Johnsona je nutné, aby se vláda nyní zaměřila na zacházení s odsouzenými za terorismus. Nedělní útok je totiž už druhý za poslední měsíce. Loni koncem listopadu na mostě London Bridge zabil dva lidi útočník, který byl stejně jako Amman předčasně propuštěn z vězení. "Problém, který máme s převýchovou a rehabilitací lidí, kteří podlehnou islamismu, je ten, že jde o převelice obtížný a tvrdý úkol a může se to sice povést, ale těch úsěšných příkladů je velice málo, což musíme upřímně přiznat," řekl premiér.