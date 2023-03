Britská ministryně vnitra představí nový kontroverzní migrační zákon

Londýn - Britská vláda dnes v Dolní sněmovně představí zákon, podle kterého bude ministerstvo vnitra povinné vyhostit ze země každého, kdo do ní vstoupí nelegální cestou. Takový člověk také nebude mít možnost v Británii žádat o azyl. Ministryně vnitra Suella Bravermanová uvedla, že při tvorbě zákona musela vláda "posunout hranice mezinárodního práva" a norma se podle britských médií neobejde bez střetů ve sněmovně. Do Británie se loni přes Lamanšský průliv dostalo 45.000 lidí. Premiér Rishi Sunak vytyčil jako jednu z priorit své vlády "zastavit lodě" s migranty.

"Británie může být hrdá na to, že v minulosti přivítala ty, kteří to nejvíce potřebovali...ale ti, kteří připlouvají na malých lodích, přímo neprchají před válkou ani nejsou v bezprostředním ohrožení života. Než překročili Lamanšský průliv, cestovali přes bezpečné evropské země. Je to nefér vůči těm, již sem přišli legálně. Co je moc, to je příliš," napsal Sunak v komentáři pro bulvární list The Sun.

Ačkoliv detaily návrhu zákona budou jasné až dnes odpoledne, kdy je Bravermanová představí poslancům, mnozí již dali najevo, že s plánem nesouhlasí. Šéf labouristické opozice Keir Starmer řekl rozhlasové stanici LBC, že problém s překračováním průlivu "je třeba řešit", ale jedině "bojem s kriminálními gangy, které to zprostředkovávají".

"Tohle opatření z nás udělá vyvrhele v očích dalších západních evropských států a stejně nebude fungovat," řekl dnes stanici Sky News bývalý labouristický ministr vnitra Jack Straw s odvoláním Úmluvu o právním postavení uprchlíků, kterou státy OSN vypracovaly v roce 1951.

"V pozici ministra vnitra se vám stane, že dostanete složku a vaši zaměstnanci vám řeknou: 'podívejte se, tenhle člověk nemá žádný důvod, aby tu zůstával, myslíme si, že by měl být deportován'. Když souhlasíte, vydá se příkaz k vyhoštění a dotyčný jej pak napadne u soudu. Bylo to otravné, ale bylo to fér. Soudy jsou od toho, aby dohlížely na práci ministrů," dodal Straw.

Člověk vyhoštěný na základě navrhovaného zákona by se také v budoucnu do Británie nemohl vrátit ani se později ucházet o britské občanství. Jak by úřady zjistily, že jde o téhož člověka, zatím není jasné.

Liberální demokraté, další opoziční strana, nový zákon označila za "nemorální, neefektivní a velice drahý pro daňové poplatníky".

"Ministři očekávají, že ohledně tohoto zákona se strhne hádka. A nejspíš je to první hádka, do které se pustí cíleně od chvíle, co se Rishi Sunak stal premiérem, spíš než aby se do ní dostali omylem. Jeden z konzervativců mi řekl, že to sám považuje za poslední příležitost pro stranu se s tímhle problémem vypořádat," napsal komentátor stanice BBC Chris Mason.

Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že téma migrace je pro britskou veřejnost důležité, konkrétně třetí nejdůležitější po ekonomice a zdravotnictví, a na významu nabylo s debatami o referendu o vystoupení z Evropské unie před rokem 2016. I když je počet žádostí o azyl v Británii nyní na dvacetiletém maximu, je stále pod průměrem Evropské unie. V roce 2022 žádalo o azyl v Británii 75.000 lidí, v Německu to bylo 240.000.