Britská města musejí kvůli penězům z EU i po brexitu vyvěsit unijní vlajku

Londýn - Vlajka Evropské unie, kterou tvoří zlaté hvězdy na modrém pozadí, z Británie ani po brexitu v nejbližší době nezmizí. Mohou za to peníze z Bruselu, které do země stále proudí. Jednou z podmínek pomoci totiž je, že vlajka EU musí být vidět na reklamních plakátech a letácích. Britská vláda tak nařídila městským radám vyvěsit vlajky EU, aby mohly dostat peníze ze strukturálního fondu EU na obnovu po pandemii, uvedl britský list Independent.

Podle dohody má Británie na peníze nárok až do konce roku 2023, ale za určitých pravidel. Mezi ně patří i to, že na oficiálních materiálech je uveden původ peněz, včetně loga EU. Pro ministry je to těžké rozhodnutí, protože na jedné straně mají zájem zbavit veřejné budovy vlajek EU, na druhé straně ale nechtějí odmítnout peníze na obnovu. A někteří zastánci brexitu navíc tvrdili, že odchod z EU usnadní řešení pandemie covidu-19.

Pokyny vydané pro místní samosprávy letos v létě uvádějí, že modrožlutý symbol evropské jednoty musí být zobrazen všude, kde se bude něco stavět nebo upravovat z peněz EU. Na úředních budovách a veřejných místech po celé zemi tak budou viset tisíce nových vlajek EU.

Fond nazvaný Welcome Back má k dispozici od EU pro městská zastupitelstva 56 milionů liber (1,7 miliardy Kč) na "podporu bezpečného návratu do hlavních ulic a lepší obnovu po pandemii". Mají být použity například na nová místa k sezení, zelené plochy a květiny, nové značení či na odstranění graffiti - přesněji na vše, co povzbudí lidi, aby znovu vyšli do ulic. Peníze získají téměř všechny místní samosprávy, přičemž největším příjemcem je Birmingham, který získal více než jeden milion liber a hlasoval pro vystoupení Británie z EU.

Liberálnědemokratická politička Christine Jardineová listu řekla, že to ukazuje na absurdní pokrytectví vlády. Ta podle ní roky odsuzuje projekty EU a stahuje Británii z podobných programů financování a nyní má odvahu vychvalovat fond, který může existovat právě díky evropské spolupráci, od níž se britská vláda odvrací.