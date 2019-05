Britská média tvrdí, že Mayová v pátek oznámí rezignaci

Londýn - Britská premiérka Theresa Mayová, která kvůli svému brexitovému plánu čelí od středy revoltě ve vládě, oznámí v pátek rezignaci. Tvrdí to dnes deník The Times a server Business Insider. Spojenci šéfky kabinetu podle The Times soudí, že Mayová ohlásí demisi po setkání s předsedou takzvaného Výboru 1922, který sdružuje konzervativní poslance bez vládních funkcí.

"Mayová byla nakonec zahnána do kouta, když se ministři přidali ke vzbouřencům z řad konzervativců kvůli její nabídce týkající se usnadnění možnosti druhého (brexitového) referenda," napsal deník.

Dnes Mayová podle něj nerezignuje, protože ve Spojeném království se konají volby do Evropského parlamentu. V nich vládní Konzervativní straně hrozí nejhorší volební porážka v historii, napsal server Independent.

Rozkol v řadách konzervativců prohloubil premiérčin úterní projev, ve kterém Mayová představila návrh zákona o "rozvodové dohodě" s EU. Touto cestou chce v parlamentu de facto ratifikovat připravenou dohodu se zbytkem Evropské unie, kterou ovšem Dolní sněmovna již třikrát odmítla. Ve snaze získat opoziční hlasy premiérka do návrhu zákona zahrnula několik prvků reagujících na požadavky labouristů. Její stranické kolegy pobouřil hlavně příslib hlasování o možnosti vypsat referendum o finální podobě brexitu, přičemž by se vláda musela vůlí poslanců řídit.

Mayové hrozil pád už ve středu večer, když na zasedání Výboru 1922 zazněl návrh na změnu příslušných stranických pravidel tak, aby umožnila okamžité hlasování o důvěře Mayové. Výbor ale pravidla nezměnil.

Poslanec Rees-Mogg kritizoval nový brexitový plán Mayové

Britský konzervativní poslanec Jacob Rees-Mogg, který je mluvčím křídla zastánců takzvaného tvrdého brexitu, označil nový plán premiérky Theresy Mayové na odchod z Evropské unie za ještě horší, než byl její původní návrh. V noci na dnešek o tom informovala agentura Reuters.

Nově hodlá premiérka hluboce rozdělené Dolní sněmovně v prvním červnovém týdnu předložit dohodu o podmínkách odchodu z EU formou prováděcího zákona, který by dokument včlenil do britského práva. V něm chce ve snaze získat na svou stranu labouristickou opozici zakotvit i ústupky v podobě dodržování environmentálních a pracovních standardů EU či slibu, že poslanci budou moci hlasovat o budoucí podobě celního partnerství Británie s unií. Premiérčina nová strategie se dotýká také možnosti uspořádat "potvrzovací" referendum o finální podobě brexitu, kterou požaduje řada labouristů.

Vlivný Rees-Mogg se domnívá, že Mayová v parlamentu utrpí se svým novým návrhem ještě drtivější porážku, než bylo první hlasování o brexitové dohodě. "Je to horší, než to bylo posledně," řekl v rozhovoru s televizí ITV.