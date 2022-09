Britská média připomínají osobitý humor Alžběty II., který uvolňoval atmosféru

Ilustrační foto - Předseda MOV Jacques Rogge (vlevo), britský arcibiskup z Canterbury Rowan Williams (vpravo vzadu) tleskají brtiské královně Alžbětě II. při zahajovacím ceremoniálu olympijských her v Londýně.

Londýn - Britská média po smrti královny Alžběty II. kromě jejích zásluh v práci pro společnost připomínají i její osobitý smysl pro humor, kterým "prolamovala ledy" na oficiálních setkáních. Mezi scénkami, které ve videu na svém kanálu na youtube poskládal list The Guardian, se ocitla i ta, v níž panovnici filmový James Bond doprovází na zahájení olympijských her v Londýně.

Na začátku videa se královna medvídkovi Paddingtonovi svěřuje, že stejně jako on s sebou pro případ nouze nosí sendvič s marmeládou, a jeden vytáhne z kabelky se slovy, že je "na později". Jindy zase Alžběta II. krájela dort mečem, ačkoliv jí lidé kolem ní podávali nůž s tím, že to bude snadnější. "Ale tohle je neobvyklejší," odporovala panovnice.

Při fotografování s účastníky loňské schůzky skupiny G7 v Cornwallu se zeptala, zda na snímku mají vypadat, "jako že si to užívají". "Ano, rozhodně," odpověděl tehdejší britský premiér Boris Johnson. "Užili jsme si to, i když na to nevypadáme," podotkl Johnson, který tento týden v úterý ve funkci skončil. Jeho propuštění z úřadu a jmenování nové premiérky Liz Trussové bylo poslední královninou aktivitou, z níž veřejnost mohla vidět fotografie.

Při procházce v zahradě Buckinghamského paláce s Davidem Attenboroughem si královna stěžovala na hluk vrtulníků nad Londýnem. "To zní jako (bývalý americký) prezident (Donald) Trump," řekla Alžběta II. se soustředěným výrazem v tváři slavnému přírodovědci. Společně si dělali legraci také ze slunečních hodin umístěných ve stínu. "No, není to dobré," poznamenala panovnice a dodala, že původně určitě ve stínu nebyly.

Když kanadský premiér Justin Trudeau říkal, že je dvanáctým šéfem vlády za dobu, co je Alžběta II. na trůně, panovnice mu ironicky poděkovala za to, že připomíná, jak je stará. Video uzavírá scénka z letošních slavností na počest 70. výročí královniny korunovace, kdy zaměstnanec Buckinghamského paláce decentně upozorňuje, že oslava už začne. "Všechno nejlepší, paní, a děkuji za všechno," říká jí na rozloučenou opět medvídek Paddington a smeká při tom klobouk. "To je velmi laskavé," odvětí mu Alžběta II., která byla nejdéle vládnoucí žijícím a nejdéle vládnoucím britským panovníkem v dějinách.