Britská média: Jednání EU a Londýna potrvají ještě několik hodin

Brusel/Londýn - I dnes, na Štědrý den, pokračují jednání Británie a EU o uspořádání vzájemných vztahů po Novém roce, kdy skončí přechodné období trvající od odchodu Spojeného království z unie začátkem letošního roku. Podle britských médií jednání potrvají ještě několik hodin. Neshoda stále nepanuje stran podmínek, za kterých mohou rybáři z EU lovit v britských vodách, uvedla s odvoláním na unijní zdroj agentura Reuters.

Dnes ráno už se podle dřívějších zpráv měla konat tisková konference, na níž měl britský premiér Boris Johnson oznámit uzavření dohody. Posléze ale televize Sky News i další britská média uvedla, že vyjednávači Británie a EU David Frost a Michel Barnier stále jednají a že premiér Johnson a předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová by si měli ještě znovu zatelefonovat.

Británie na konci letošního ledna opustila EU a do 31. prosince je v přechodném období, kdy se vztahy EU a Londýna ještě řídí unijním právem. Jaké budou jejich vztahy od Nového roku, záleží právě na nynější dohodě. Tu v poslední době blokovaly kromě rybolovných práv také neshody kolem pravidel hospodářské soutěže.

Dohodu ale musí schválit také britský parlament a EU. Média tento týden informovala, že strany by se mohly dohodnout na "provizorní aplikaci" dohody platné od 1. ledna a že až pak by dohodu mohl ratifikovat Evropský parlament.

Pokud by se Londýn s Bruselem na podobě budoucích vztahů a pravidlech vzájemného obchodu neshodly, musel by se od 1. ledna 2021 pohyb zboží a služeb přes Lamanšský průliv řídit pravidly Světové obchodní organizace (WTO), a to se všemi cly a komplikacemi, které to přináší. Jak by to z počátku mohlo vypadat, ukázal tento týden, kdy Francie kvůli nové variantě viru SARS-CoV-2 uzavřela hranici s Británií. Především na anglické straně Lamanšského průlivu se pak tvořily kolony tisíců kamionů.