Britská královna slaví narozeniny, kvůli pandemii bez kanonády

Londýn - Britská královna Alžběta II. dnes slaví své 94. narozeniny. Tradičně komorní oslavy jsou letos kvůli pandemii nemoci covid-19 ještě skromnější. Chybět budou třeba slavnostní kanonády, kterou panovnice považovala vzhledem k situaci v zemi za nepatřičnou, informovala agentura Reuters. Alžběta II. letos v únoru oslavila 68. výročí své vlády, a je tak nejdéle vládnoucím panovníkem britských dějinách.

Své dubnové narozeniny britská královna tradičně slaví v rodinném kruhu. Skromné oslavy se letos musí obejít i bez slavnostních salv z děl, které se ozývají z londýnského parku Hyde Park, z pevnosti Tower a windsorského hradu. Úřady nemusely letos vyvěšovat na své budovy ani vlajky Spojeného království.

Alžběta II. nyní se svým 98letým manželem Philipem pobývá na hradě Windsor, kam z Londýna odjela v polovině března. S blízkými se podle zahraničních agentur dnes panovnice spojí kvůli riziku nakažení koronavirem jen přes videokonferenci. Na sociálních sítích jí ale už popřál syn Charles s chotí i vnuk William s manželkou.

Oficiální oslava královniných narozenin s tradičním defilé se koná až druhou červnovou sobotu. V červnu je totiž větší naděje na lepší počasí. Také tato oslava bude ale podle Buckinghamského paláce letos jiná, než na jakou jsou Britové zvyklí.

Británie je co do počtu obětí covid-19 pátou nejpostiženější zemí světa. S nemocí, kterou způsobuje koronavirus, tu zemřelo již přes 16.000 lidí. Virem SARS-CoV-2 se jich nakazilo přes 125.000. Karanténní opatření, které zavedla britská vláda, mají trvat nejméně do 7. května.