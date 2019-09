Britská královna schválila zákon proti brexitu bez dohody

Londýn/Dublin - V Británii vstoupil v platnost zákon, který by za jistých okolností na konci října nutil vládu dohodnout se zbytkem Evropské unie další odklad brexitu. Opatření dnes prošlo poslední fází legislativního procesu, když mu formální souhlas udělila britská královna Alžběta II. Oznámil to předseda horní komory britského parlamentu lord Fowler.

Britský odchod z EU je aktuálně naplánován na 31. říjen a schválený zákon má zabránit možnosti, že Británie v tomto termínu z bloku vystoupí bez "rozvodové" dohody.

Nový zákon dává vládě čas do 19. října, aby dohodu o podmínkách brexitu prosadila v parlamentu, nebo aby od zákonodárců získala svolení pro neřízený odchod. Jestliže nebude splněna ani jedna z těchto podmínek, musí kabinet na základě nového opatření požádat o další odklad brexitu, tentokrát do 31. ledna 2020. Zákon zároveň vládě ukládá přijmout jakoukoli následnou nabídku unijní "sedmadvacítky", i kdyby nový termín brexitu nestanovila podle britské žádosti.

Návrh minulý týden proti vůli vlády prošel britským parlamentem, když opoziční snahu zablokovat brexit bez dohody podpořila řada představitelů vládní Konzervativní strany. Z poslaneckého klubu konzervativců bylo poté 21 "rebelů" vyloučeno.

Britský premiér Boris Johnson od nástupu do funkce slibuje, že svou zemi z EU v aktuálním termínu vyvede s dohodou, nebo bez ní. Není zcela jasné, jak bude nyní po schválení nového zákona postupovat. Ministerský předseda trvá na tom, že o další odklad odchodu z unie žádat nebude, a vláda zároveň odmítá, že by se chystala jednat protiprávně.

Po událostech minulého týdne Johnson požaduje co nejrychlejší konání předčasných voleb, přičemž o rozpuštění Dolní sněmovny budou poslanci znovu hlasovat dnes večer. Očekává se však, že vládní usnesení opět nezíská potřebnou dvoutřetinovou podporu. Ihned poté by měl parlament přerušit práci až do 14. října, což znamená, že předčasné volby by mohly být vypsány nejdříve na druhou polovinu listopadu.

Johnson: Británie stále může opustit 31. října EU s dohodou

Británie stále může s Bruselem vyjednat brexitovou dohodu a opustit Evropskou unii k 31. říjnu. Před jednáním s irským premiérem Leem Varadkarem to dnes v Dublinu řekl britský premiér Boris Johnson. Varadkar zdůraznil, že takzvaná irská pojistka je klíčová a její odstranění z brexitové dohody bez odpovídající náhrady by znamenalo brexit bez dohody. Průlom v jednáních dnes ani jeden z předsedů vlád neočekává.

"Chci najít dohodu, chci uzavřít dohodu," řekl Johnson před jednáním s Varadkarem. Británie by se podle něj dokázala s brexitem bez dohody vyrovnat, odchod země z EU bez dohody by ale byl "státnickým selháním, za který bychom byli zodpovědní všichni". "Chci, abyste věděli, že bych dal naprosto přednost nalezení dohody," dodal.

Ačkoli Johnson na schůzku s Varadkarem přinesl podle svých slov několik návrhů, jak zabránit brexitu bez dohody, průlom od dnešního jednání nečeká. S tím souhlasil také předseda irské vlády, podle kterého je však nyní většina zemí evropské sedmadvacítky proti dalšímu odkladu termínu brexitu. Kdyby Británie poskytla "dobrý důvod", jsou podle něj ale ochotny o tom uvažovat.

Irský premiér na tiskové konferenci zdůraznil, že takzvaná irská pojistka, která je hlavním jablkem sváru mezi Británií a EU, je klíčovou součástí brexitové dohody. Alternativní návrhy, čím ji v dohodě nahradit, podle něj EU zatím od Británie nedostala.

"Pokud bychom se nedohodli na žádných alternativních ujednáních, pak by pro nás odstranění pojistky znamenalo brexit bez dohody," zdůraznil irský premiér.

Takzvaná irská pojistka je součástí rozvodové dohody, kterou vyjednala s Bruselem bývalá britská premiérka Theresa Mayová a která má zabránit vzniku přísných pobrexitových kontrol na hranicí mezi Irskou republikou a Severním Irskem, jež je součástí Spojeného království. Johnson pojistku označuje za nedemokratickou a žádá, aby ji EU z dohody vyškrtla.

Johnson na tiskové konferenci zdůraznil, že Spojené království na hranici s Irskem "nikdy nezavede kontroly".