Britská královna: Nebuďte sobečtí, nechte se očkovat proti covidu

Londýn - Britská královna Alžběta II. vyzvala ve videu spoluobčany, aby se nechali očkovat proti covidu-19. Je to podle ní rychlé, bezbolestné a ti, kdo váhají, by měli především myslet na ostatní. Alžbětu, které je 94 let, i jejího 99letého manžela prince Philipa, naočkoval první dávkou vakcíny rodinný lékař již v lednu.

"Když jste očkovaní, máte pocit jistoty, že jste chránění, což považuji za velmi důležité. Navíc jsem osobně zjistila, že to vůbec nebolí. (...) Bylo to velmi rychlé a dostala jsem množství dopisů od lidí, které velmi překvapilo, jak snadné bylo nechat se očkovat," uvedla královna Alžběta ve videu.

Zhruba sedmašedesátimilionová Británie už naočkovala první dávkou vakcíny téměř 18,7 milionů obyvatel, druhou dávku dostalo 700.000 lidí. Britský náměstek pro očkování tento týden uvedl, že 11 až 15 procent Britů s očkováním stále váhá, nejčastěji se jedná o příslušníky etnických menšin nebo zastánce konspiračních teorií, připomíná Reuters. Očkovací kampaň podpořily i známé osobnosti, například zpěvák Elton John nebo herec Michael Caine.