Britská i německá média srovnávají po projevu v USA Zelenského s Churchillem

Washington/Londýn/Berlín - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který v noci na čtvrtek vystoupil s velmi odhodlaným a silným projevem v americkém Kongresu, si opětovně vysloužil srovnání s bývalým britským premiérem Winstonem Churchillem, napsal britský list The Times. Zelenskyj ve své řeči zdůraznil, že americká podpora je klíčová pro obranu jeho země.

Churchill do Washingtonu dorazil v prosinci 1941, krátce po útoku Japonců na americký přístav Pearl Harbor. Tato vánoční návštěva přitom upevnila spojenectví, které pomohlo vyhrát druhou světovou válku a vybudovalo poválečný demokratický svět.

Zelenského nynější návštěva byla jeho první cestou do zahraničí od 24. února, kdy ruská armáda zahájila invazi na Ukrajinu.

Britský deník The Times si všímá i Zelenského prohlášení, že "vaše peníze nejsou charita" na adresu americké vojenské pomoci. "Jde o investici do globální bezpečnosti a demokracie, se kterou zacházíme tím nejzodpovědnějším způsobem. Můžete urychlit naše vítězství, vím to," dodal ukrajinský vůdce.

"Vzdorovitý" projev, který ukrajinský prezident přednesl v Kongresu, okomentoval i list The Guardian. Všímá si zejména obrovského potlesku ve chvílích, kdy Zelenskyj vyvolal vzpomínky na americký boj proti nacistickému Německu a válečné sliby tehdejšího amerického prezidenta Franklina Roosevelta. "Naše dva národy jsou v této bitvě spojenci a příští rok bude zlomový, vím to. Zlomovým bodem, kdy ukrajinská odvaha a americké odhodlání zajistí budoucnost pro naši společnou svobodu. Svobodu lidí, kteří stojí za svými hodnotami," prohlásil ukrajinský prezident.

Za "rétorický vrchol" svědčící o pochopení "americké duše" označil Zelenského projev ke Kongresu německý list Die Welt. Rovněž projev přirovnává k řeči, kterou před americkými zákonodárci pronesl při své cestě do USA v zimě 1941 britský ministerský předseda Winston Churchill. Zelenského poselství bylo podle deníku stejně prosté jako tehdejší poselství Churchillovo: "Děkujeme Američanům za jejich pomoc a mimochodem, potřebujeme jí více."