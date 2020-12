Britská ekonomika ve čtvrtletí vzrostla o rekordních 16 procent

Londýn - Britská ekonomika ve třetím čtvrtletí vzrostla o rekordních 16 procent, což je lepší výsledek, než ukazovaly předběžné údaje. V konečné zprávě to dnes oznámil britský statistický úřad. Země tak částečně smazala propad z předchozích třech měsíců, kdy již naplno čelila dopadům pandemie. Rekordní jsou ale také objemy peněz, které si vláda právě na řešení dopadů pandemie půjčuje.

Předběžná zpráva ukazovala, že hrubý domácí produkt (HDP) se ve třetím čtvrtletí proti předchozím třem měsícům zvýšil o 15,5 procenta. Analytici čekali, že tento údaj bude potvrzen.

Země se tak poměrně rychle zotavila z propadu, který se v reakci na šíření nového koronaviru a související omezení ekonomických aktivit dostavil v období od dubna do června. Tehdy britská ekonomika zaznamenala propad o rekordních 18,8 procenta. Británie je pandemií zasažena více než většina jiných evropských zemí.

Statistický úřad rovněž uvedl, že Británie si za prvních osm měsíců svého fiskálního roku vypůjčila rekordních 241 miliard liber (sedm bilionů Kč). To je skoro o 190 miliard liber více než ve stejném období předchozího roku. Finanční rok začíná v Británii v dubnu.

Poradci zodpovědní za rozpočet se domnívají, že deficit v tomto finančním roce vystoupí téměř na 400 miliard liber (11,6 bilionu Kč), což by bylo skoro 20 procent hrubého domácího produktu (HDP). Jinými slovy, rozpočtový deficit směřuje k tomu, že bude zhruba dvojnásobný proti tomu, kde byl po světové finanční krizi před více než deseti lety.

Veřejný dluh činí skoro 2,1 bilionu liber (60,6 bilionu Kč). To je 99,5 procenta HDP, což znamená nejhorší výsledek od roku 1962, uvedla agentura Reuters.

Ministr financí Rishi Sunak zopakoval, že je připraven dát veřejné finance do pořádku, nějaký čas to ale potrvá. "Až se naše ekonomika zotaví, pak bude ten správný čas udělat nezbytné kroky k tomu, abychom veřejné finance dostali na udržitelnější úroveň, a dokázali tak reagovat na budoucí krize způsobem, jako jsme to dělali i letos," sdělil ministr v prohlášení.

Mezinárodní měnový fond (MMF) upozornil, že Británie zřejmě bude muset po pandemii zvýšit daně, aby se zbavila vysokých deficitů.

Meziroční pokles HDP se ve třetím čtvrtletí zmírnil na 8,6 procenta, zatímco ve druhém čtvrtletí propad činil 20,8 procenta. I to je lepší výsledek, než se čekalo. Dnešní data zároveň ukazují, že příjmy domácností se přes léto zvýšily, neboť mnoho zaměstnanců se po přechodném propuštění vrátilo do práce.