Britská ekonomika klesla nejvíce od finanční krize v roce 2008

Londýn - Britská ekonomika v prvním čtvrtletí klesla ve srovnání s předchozími třemi měsíci o dvě procenta. To je nejhlubší propad od konce roku 2008, tedy od globální finanční krize. Důvodem jsou omezení zavedená kvůli epidemii způsobené koronavirem. V samotném březnu se hrubý domácí produkt (HDP) proti únoru snížil o rekordních 5,8 procenta, oznámil to dnes britský statistický úřad.

V posledních třech měsících loňského roku byl ekonomický růst nulový. Analytici čekali za první čtvrtletí pokles HDP o 2,5 procenta. V dalších čtvrtletí počítají s mnohem hlubším propadem, potom by se ekonomika podle nich mohla začít zotavovat, uvedl server BBC.

Ekonomika Británie klesla v prvním čtvrtletí méně než ekonomika eurozóny, kde se HDP snížil o 3,8 procenta. Británie však přistoupila k omezení pohybu až koncem března, tedy později než většina zemí eurozóny. Ekonomka Ruth Gregoryová ze společnosti Capital Ecoomics upozornila, že hospodářství bylo už po dvou týdnech od omezení ve volném pádu a vzhledem k tomu, že omezení mají trvat do poloviny května a pak se budou uvolňovat jen velmi pomalu, budou údaje za duben mnohem horší.

Spotřeba domácností se v prvním čtvrtletí snížila o 1,8 procenta, nejvíce od roku 2008. Rekordní propad o 1,9 procenta zaznamenal dominantní sektor služeb v čele s turistikou, ubytováním a prodejem aut a motocyklů. Výrazně klesla také výroba ve zpracovatelském sektoru a stavebnictví, dodali statistici.

Britská centrální banka minulý týden uvedla, že ekonomika Spojeného království by letos mohla vykázat nejhlubší propad za více než 300 let. HDP by mohl klesnout o 14 procent, v příštím roce by naopak mohl vykázat až 15procentní růst.