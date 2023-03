Britská Dolní sněmovna schválila klíčovou část dohody Londýna s EU

Londýn - Britská Dolní sněmovna podle očekávání schválila klíčovou část dohody o novém pobrexitovém uspořádání pro Severní Irsko, na němž se Londýn dohodl s Evropskou unií na konci února. Poslanci hlasovali poměrem 515 ku 29 hlasům pro takzvanou Stormontskou brzdu (Stormont brake), informovala agentura Reuters. Cílem mechanismu je Severnímu Irsku umožnit získat větší kontrolu a zastavit uplatňování unijních právních předpisů, pokud o to v regionálním parlamentu požádá třetina zákonodárců.

Britskému premiérovi Rishimu Sunakovi se dnes podařilo prosadit klíčový prvek přepracované dohody o Severním Irsku, přestože mu chyběla podpora největší unionistické strany v provincii a některých zákonodárců.

Severoirská Demokratická unionistická strana (DUP) předem ohlásila, že bude hlasovat proti Stormontské brzdě, protože podle ní "zcela neřeší některé problémy". Kromě nich mechanismus nepodpořili konzervativní euroskeptici ze skupiny ERG a Sunakovi předchůdci Boris Johnson a Liz Trussová. Svůj hlas zásadnímu prvku nově ujednané dohody celkem nedalo 22 konzervativců.

Brzda umožňuje Británii zabránit tomu, aby se nové zákony EU vztahovaly na zboží v Severním Irsku, pokud o to požádá třetina zákonodárců v zákonodárném sboru provincie. ERG označila toto opatření za "prakticky nepoužitelné" a DUP si stěžovala, že se nevztahuje na stávající unijní právo.

DUP už řadu měsíců bojkotuje místní samosprávu kvůli nesouhlasu s pobrexitovým režimem zavedeným v roce 2021. Ten v zásadě vytvořil celní hranici mezi Severním Irskem a zbytkem Británie, aby v souvislosti s britským odchodem z EU nebylo nutné obnovit hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Jedním z hlavních cílů nové dohody je ukončit bojkot ze strany DUP a obnovit systém regionální vlády založený na spolupráci dvou hlavních politických táborů, tedy unionistů a republikánů.

Dohoda má pomoci podnikům a zároveň řešit obavy unionistů, neboť by zmírnila bariéry pro vývoz zboží z Anglie, Walesu a Skotska do Severního Irska, a také by posílila vliv severoirských zákonodárců na podobu obchodního režimu. Vyjednal ji Sunak, který je ve funkci od října, poté, co bývalá Johnsonova vláda pohrozila, že odstoupí od původního ujednání, které s EU uzavřela.

Severoirští unionisté uvedli, že budou nadále jednat s vládou, aby se pokusili zmírnit své obavy. Podle průzkumu veřejného mínění v Severním Irsku dohodu podporuje 45 procent voličů a 17 procent je proti. Předseda DUP Jeffrey Donaldson však prohlásil, že jeho strana se "v této fázi" nemůže vrátit do severoirské vlády, což je komplikace pro Sunakův kabinet, který si přeje, aby začala znovu zasedat.