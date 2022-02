Britská centrální banka zvýšila úrokovou sazbu na 0,50 procenta

Ilustrační foto - Budova Britské centrální banky Bank of England v Londýně.

Ilustrační foto - Budova Britské centrální banky Bank of England v Londýně. ČTK/AP/

Londýn - Britská centrální banka ve snaze omezit prudce rostoucí inflaci zvýšila svou základní úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu na 0,50 procenta. Banka o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Míra inflace v Británii v prosinci vystoupila na 5,4 procenta a je nejvyšší zhruba za 30 let.

Britská centrální banka ve snaze omezit prudce rostoucí inflaci zvýšila svou základní úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu na 0,50 procenta. Banka o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Míra inflace v Británii v prosinci vystoupila na 5,4 procenta a je nejvyšší zhruba za 30 let. Banka rovněž uvedla, že začne ukončovat svůj program nákupů dluhopisů.

Čtyři z devíti členů měnového výboru chtěli kvůli cenovým tlakům zvýšit základní sazbu o půl procentního bodu. Centrální banka varovala, že inflace brzy překročí sedm procent.

V prosinci banka ze stejných důvodů zvýšila svou hlavní úrokovou sazbu o 0,15 bodu na 0,25 procenta. Postup měnového výboru podle analytiků odráží snahu měnového výboru ukázat, že má krizi rostoucích životních nákladů pod kontrolou. Na rozdíl od Evropské centrální banky (ECB) ta britská varovala, že se chystá další zpřísnění měnové politiky, které ale podle ní bude jen mírné.

Britské regulační orgány pro energetický sektor dnes zvýšily maximální účet za typickou spotřebu v domácnosti přibližně o 700 liber téměř na 2000 liber (přes 58.000 Kč).

Centrální banka dříve uvedla, že inflace spotřebitelských cen v dubnu zřejmě dosáhne vrcholu kolem 7,25 procenta. Bylo by to maximum začátku 90. let, které poznamenala recese. Inflační cíl má přitom centrální banka na dvou procentech.

"Vzhledem k současné napjaté situaci na trhu práce a pokračujícím projevům toho, že náklady domácností a cenové tlaky přetrvají, všichni členové výboru usoudili, že zvýšení bankovní sazby na tomto zasedání je oprávněné," uvádí se v zápisu z jednání.

Vysoká inflace znamená, že příjem pracujících domácností po zdanění letos klesne o dvě procenta a v příštím roce o půl procenta. Slábnoucí poptávka zvýší do tří let nezaměstnanost na pět procent.

Centrální banka rovněž oznámila, že začne ukončovat svůj program nákupů dluhopisů v objemu 895 miliard liber (přes 26 bilionů Kč). Příští měsíc vyřadí ze své rozvahy dluhopisy britské vlády po splatnosti. Obdobně plánuje - nejdříve na konci příštího roku - snížit objem podnikových dluhopisů v objemu 20 miliard liber na nulu.