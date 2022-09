Britská ambasáda v Praze otevřela kondolenční knihu

Praha - Projevit soustrast členům královské rodiny po úmrtí královny Alžběty II. mohou lidé moci do kondolenční knihy v budově britského velvyslanectví v Thunovské ulici v Praze od dnešních 13:00 do 17:00. O víkendu pak bude kniha přístupná mezi 10:00 a 13:00, v následujících pracovních dnech od 10:00 do 16:00. ČTK to dnes sdělil Miroslav Ledvinka z britské ambasády.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) už avizovala, že zhruba dvě hodiny po poledni položí květiny a zapálí svíčku na improvizovaném pietním místě u britského velvyslanectví v Praze. Připojí též svůj podpis do kondolenční knihy, sdělil ČTK její mluvčí Martin Churavý.

Královna Alžběta II. zemřela ve čtvrtek večer ve věku 96 let. Na trůnu strávila 70 let a byla nejdéle vládnoucí panovnicí v britských dějinách. Novým králem se stal její třiasedmdesátiletý syn Karel III.