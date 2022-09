Britská ambasáda v Praze otevřela kondolenční knihu

Britské velvyslanectví v Praze den po úmrtí britské královny Alžběty II., 9. září 2022. Zemřela ve věku 96 let, byla nejdéle vládnoucí panovnicí v britských dějinách.

Britské velvyslanectví v Praze den po úmrtí britské královny Alžběty II., 9. září 2022. Zemřela ve věku 96 let, byla nejdéle vládnoucí panovnicí v britských dějinách. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Projevit soustrast členům královské rodiny po úmrtí královny Alžběty II. mohou lidé moci do kondolenční knihy v budově britského velvyslanectví v Thunovské ulici v Praze od dnešních 13:00 do 17:00. O víkendu a v následujících pracovních dnech pak bude kniha přístupná mezi 10:00 a 16:00. ČTK to dnes sdělil Miroslav Ledvinka z britské ambasády.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) už avizovala, že zhruba dvě hodiny po poledni položí květiny a zapálí svíčku na improvizovaném pietním místě u britského velvyslanectví v Praze. Připojí též svůj podpis do kondolenční knihy, sdělil ČTK její mluvčí Martin Churavý. Podle informací ČTK by měl podpis připojit také premiér Petr Fiala (ODS) či někteří ministři.

Královna Alžběta II. zemřela ve čtvrtek večer ve věku 96 let. Na trůnu strávila 70 let a byla nejdéle vládnoucí panovnicí v britských dějinách. Novým králem se stal její třiasedmdesátiletý syn Karel III.