Britové varují Putina před vážnými následky, pokud použije jaderné zbraně

Londýn - Británie dnes varovala ruského prezidenta Vladimira Putina před vážnými následky, kterým by Moskva čelila, kdyby na Ukrajině použila jaderné zbraně. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na výrok britského ministra zahraničí Jamese Cleverlyho, podle kterého by takový krok změnil povahu konfliktu.

"Žádná jiná země nehovoří o použití jaderných zbraní. Žádný stát neohrožuje Rusko ani prezidenta Putina," řekl Cleverly zákonodárcům. "Mělo by mu (Putinovi) být jasné, že pro Spojené království a naše spojence by jakékoli použití jaderných zbraní změnilo povahu konfliktu. Pro Rusko by to mělo vážné důsledky," dodal.

Cleverly rovněž vyzval Moskvu, aby nebránila vývozu ukryjinského obilí. Rusko v sobotu pozastavilo svoji účast na dohodách umožňujících vývoz obilí z ukrajinských přístavů přes Černé moře.

Ruské ministerstvo obrany v sobotu obvinilo britské námořnictvo z odpovědnosti za zářijové výbuchy na plynovodech Nord Stream 1 a 2 v Baltském moři. Úřad rovněž uvedl, že "britští specialisté" ze stejné jednotky v sobotu řídili útoky ukrajinských dronů na lodě ruské Černomořské flotily na Krymu. Cleverly se dnes k těmto komentářům přímo nevyjádřil. Řekl ale, že "stále zoufalejší prohlášení" Kremlu mají odvést pozornost od jeho ochabujícího válečného úsilí.

"Kreml se nyní uchyluje k šíření falešných tvrzení a chrlí vymyšlené příběhy, které vypovídají více o roztržkách uvnitř ruské vlády než o nás," prohlásil britský ministr.