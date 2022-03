Britové Skunk Anansie vystoupí v červenci v Brně na Špilberku

Brno - Britská rocková skupina Skunk Anansie, která se proslavila v 90. letech, vystoupí poprvé v Brně. Koncert se uskuteční 11. července na hradě Špilberk, jako předkapela zahraje česká kapela November 2nd, oznámil dnes ČTK Roman Helcl z agentury BrainZone Promotion.

Londýňané Skunk Anansie se zpěvačkou Skin v 90. letech vydali úspěšná alba Paranoid & Sunburnt, Stoosh a Post Orgasmic Chill. Později se kapela rozpadla a znovu dala dohromady. Brněnská zastávka bude součástí turné k 25. výročí vzniku kapely. Turné o dva roky posunula pandemie covidu-19.

Skupina v Česku hrála naposled v roce 2019. Tehdy se koncert kvůli velkému zájmu musel přesouvat z Lucerna Music Baru do pražského Fóra Karlín.

"Vždycky jsem si představovala, že budu hrát hudbu po zbytek svého života, nikdy jsem to neviděla jako krátkodobou záležitost. Viděla jsem se jako The Rolling Stones. Celé hudební odvětví se nám za posledních několik let pod nohama změnilo, ale my jsme více než připraveni na další fázi," uvedla v tiskové zprávě zpěvačka Skin.