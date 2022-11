Britové se kvůli růstu cen vzdávají svých mazlíčků, v zemi se plní útulky

Londýn - S rostoucími životními náklady dramaticky přibývá lidí, kteří se vzdávají svých zvířecích společníků. V Británii letos bylo podáno přes 40.000 žádostí o přijetí zvířete do útulku, což představuje téměř 50procentní nárůst oproti předchozímu roku. Vyplývá to z průzkumu, který si nechala vypracovat stanice ITV.

Jedním z posledních psů, kteří se dostali do péče organizace Dog Trust v Leedsu, je i fenka Millie. "Zjevně pochází z úžasného domova. Je sebevědomá, šťastná a ve fantastické kondici. Pro rodinu, která se dostala do situace, kdy se o ni už nemůže starat, to muselo být naprosto zdrcující," řekla Amanda Sandsová z leedského útulku.

"Zaznamenali jsme obrovský nárůst poptávky po přijetí psů... muset se rozloučit se svým přítelem, to je prostě nesnesitelné," dodala.

Mnoho útulků je již teď plných a čekací listiny se prodlužují. Rostoucí ceny se dotýkají také koček. Je stále těžší najít pro tato zvířata nový domov, protože potenciální osvojitelé také pociťují finanční tíseň.

"Dříve se stávalo, že jsme zejména o víkendech mohli umístit 30 nebo 40 koček. Nyní jsme opravdu rádi, když se nám podaří dát nový domov 20 kočkám," uvedla Bridie Williamsová z útulku v londýnské čtvrti Battersea.

Nárůst životních nákladů komplikuje také umisťování plazů, protože obvykle vyžadují vysoké teploty. Národní centrum pro ochranu plazů letos přijalo 1800 mazlíčků, včetně želv, užovek či krajt.

"I kdybych zdvojnásobil velikost tohoto místa, stále bychom neměli dostatek prostoru. Telefon nikdy nepřestává zvonit... nyní vidíme, že energetická krize začíná být opravdu citelná a my jsme teprve na jejím začátku," řekl šéf centra Chris Newman.

Hlavním problémem jsou rekordní ceny krmiv pro zvířata, některé značky za posledních pár měsíců zdražily o více než třetinu.

Žena z anglického hrabství Bedfordshire, která se představila jako Lucy, stanici řekla, že podle jejích odhadů letos zaplatí o 500 liber více (14.000 Kč), aby nakrmila svého psa, dvě kočky a tři ještěrky. Dodala, že její rodina musí přinášet oběti, aby mohla platit účty.

Z průzkumu vyplývá, že v současné době je plánováno zřízení několika desítek potravinových bank, které by s krmením mazlíčků pomohly. Šetření se zúčastnilo 60 útulků.

"Jedna paní nám přišla říct, že ona a její pes jedli rýžové krekry, protože to bylo vše, co jim ten týden doma zbylo," řekla veterinární sestra Cristina Poolová z potravinové banky v Grimsby.

Potravinová banka v tomto východoanglickém městě měla být dočasnou výpomocí pro lidi, kteří se ocitnou v opravdové nouzi, ale kdyby skončila, čekali by majitele mazlíčků těžká rozhodnutí. Jedna ze žen, která ji navštěvuje, uvedla, že se za to stydí, i když je to něco, bez čeho se teď neobejde. "Každá maličkost v tuhle chvíli ohromně pomáhá, víte," uvedla Susan.