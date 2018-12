Londýn - Předposlední den debaty o brexitové dohodě má dnes na programu dolní komora britského parlamentu. Vláda v čele s premiérkou Theresou Mayovou má zároveň jednu z posledních šancí na to, aby pro dokument dojednaný s Bruselem získala podporu poslanců, kteří se k němu dosud staví převážně odmítavě. Dopoledne také vynese Soudní dvůr Evropské unie verdikt v otázce, zda může Londýn jednostranně stáhnout své oznámení o odchodu z bloku.

K debatě o brexitu by se měli poslanci dostat kolem 16:30 SEČ. Rozprava by měla po dalších osm hodin pokračovat v úterý, načež má přijít na řadu klíčové hlasování. Britská média ale v posledních dnech mohutně spekulují o jeho odkladu, který prý premiérce Mayové doporučuje řada ministrů ve snaze předejít ponižující porážce. List The Times dokonce v neděli napsal, že někteří blízcí spolupracovníci od Mayové dnes očekávají oznámení poslední diplomatické snahy a "úprk do Bruselu".

Předseda Evropské rady Donald Tusk v neděli na twitteru informoval, že s předsedkyní vlády telefonoval. Nic bližšího k události neprozradil a konstatoval pouze, že přichází "důležitý týden pro osud brexitu". Zpravodajské společnosti BBC se podařilo zjistit jen tolik, že cílem telefonátu bylo poskytnout Tuskovi aktuální informace o procesu ratifikace brexitové dohody v Británii.

Těsně před očekávaným vyvrcholením debaty o brexitu v britském parlamentu do situace promluví také Soudní dvůr EU. V 9:00 by měl oznámit rozhodnutí o tom, zda může Británie sama zvrátit aktivaci článku 50 unijní lisabonské smlouvy, kterým formálně odstartovala proces odchodu z EU. Generální advokát unijního soudu Campos Sánchez-Bordona minulý týden vyjádřil názor, že tato možnost je pro Londýn k dispozici.