Britové mají větší důvěru v EU než ve svůj parlament, tvrdí průzkum

Londýn - Lidé v Británii mají větší důvěru v Evropskou unii než ve vlastní parlament, čímž se změnila nálada, která ve zdejší společnosti přetrvávala 30 let. Vyplývá to z průzkumu World Values Survey (WVS), o němž informoval list The Guardian.

Od té doby, kdy si Británie zvolila odchod z EU, se počet lidí, kteří věří parlamentu, snížil o deset procentních bodů na 22 procent. Naopak důvěra v Brusel vzrostla o sedm procentních bodů na 39 procent. Klesla důvěra veřejnosti ve vládu.

Zjištění globálního výzkumného projektu, který zkoumá, jak se v průběhu času mění hodnoty a přesvědčení lidí, pravděpodobně posílí přesvědčení zastánců obnovy vazeb mezi EU a Británií.

Podle vlivného exministra pro brexit Davida Davise je výrazný posun v náladě britské společnosti pravděpodobně důsledkem "ufňukaného, nepříjemného, jízlivého sporu" o brexit, který od roku 2017 zachvátil britský parlament.

Vládní krize kolem zvládání pandemie covidu-19 podle Davise také pravděpodobně přispěla k poklesu důvěry. Naznačil rovněž, že konzervativní média - konkrétně The Sun, The Daily Telegraph a The Times - přestala "neustále kopat do Bruselu", jak to činila před referendem o vystoupení z EU v roce 2016.

Posílení důvěry v EU je rovněž důsledkem rázné reakce unijních lídrů na ruskou invazi na Ukrajinu a touhu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského připojit se k bloku 27 zemí.

Pouze 24 procent lidí uvedlo, že jsou "rádi", že si Británie zvolila vystoupení z EU. Naproti tomu 49 procent tento krok zklamal.

Výsledky průzkumu také ukázaly, že Británie se zařadila po bok zemí, které mají ve svou vládu nebo parlament nejmenší důvěru. K tomuto výsledku velmi přispěla nedůvěra lidí narozených v rozmezí let 1965 až 2010.

Pouze 13 procent lidí uvedlo, že důvěřuje britským politickým stranám, čímž se země zařadila po bok Brazílie, Itálie či Francie, ale daleko za Norsko, Švédsko, Kanadu či Německo.

Co se týká tisku, Británie se z 24 zemí umístila na 23. místě, například v Mexiku, Itálii, Brazílii a Rusku se média těšila dvojnásobně větší důvěře.

WVS je jedním z největších a nejrozšířenějších akademických průzkumů na světě, který je prováděn od roku 1981. Nejnovější údaje z Británie byly shromážděny v roce 2022, přičemž v ostatních zemích byly nasbírány v letech 2017 až 2022.