Britka Raducanuová prošla z kvalifikace do semifinále US Open

New York - Osmnáctiletá Emma Raducanuová senzačně prošla na US Open z kvalifikace do semifinále. Britská tenistka, které patří v žebříčku až 150. místo, v dnešním čtvrtfinále v New Yorku zdolala 6:3, 6:4 olympijskou vítězku a jedenáctou nasazenou Belindu Bencicovou ze Švýcarska.

Raducanuová, dcera rumunského otce a čínské matky narozená v Torontu, může být semifinálovou soupeřkou Karolíny Plíškové. Českou jedničku čeká po půlnoci SELČ čtvrtfinále proti Řekyni Marii Sakkariové.

Do semifinále postoupila Raducanuová při teprve druhé účasti na grandslamu a v osmi zápasech včetně kvalifikace ještě neztratila set. Mladá Britka překvapila už ve Wimbledonu, kde došla při grandslamovém debutu do osmifinále.

"Belinda byla strašně těžká soupeřka. Musela jsem si dát pozor především na rychlost jejích míčů, protože dává opravdu velké rány," řekla Raducanuová, jež se díky svému newyorskému tažení stane britskou jedničkou. Bez ohledu na další výsledky v pondělí předstihne v žebříčku Johannu Kontaovou, která byla nejlepší britskou tenistkou téměř šest let (od října 2015).

Raducanuová se dostala do semifinále US Open jako třetí hráčka v historii mimo elitní stovku žebříčku. Před ní to dokázaly velké šampionky Billie Jean Kingová v roce 1979 a o třicet let později Kim Clijstersová, jež v roce 2009 ve Flushing Meadows při comebacku bez žebříčkového postavení triumfovala.

Mezi nejlepšími čtyřmi ženami letošního US Open jsou dvě teenagerky. V úterý den po svých 19. narozeninách postoupila do semifinále Kanaďanka Leylah Fernandezová, jež se utká se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska, čtvrtfinálovou přemožitelkou Barbory Krejčíkové.

"Ukazuje to, jak silná je nastupující generace," komentovala to Raducanuová, jež potěšila několik mladých fanoušků společnými selfie při odchodu z kurtu. "Ale starám se především o to, co můžu ovlivnit, protože nakonec je to moje vlastní cesta," dodala.

S turnajem se dnes rozloučily poslední Češky ve čtyřhře. Marie Bouzková a Lucie Hradecká podlehly ve čtvrtfinále ve třech setech pátému nasazenému kanadsko-brazilskému páru Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů):

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Raducanuová (Brit.) - Bencicová (11-Švýc.) 6:3, 6:4.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Dabrowská, Stefaniová (5-Kan./Braz.) - Hradecká, Bouzková (15-ČR) 6:4, 4:6, 6:1.

Junioři:

Dvouhra - 3. kolo:

Nesterov (Bulh.) - Menšík (ČR) 7:6 (7:3), 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - 3. kolo:

Kalievová (12-USA) - L. Fruhvirtová (5-ČR) 7:6 (7:3), 6:4.