British Airways kvůli výpadku počítačů zrušily přes stovku spojů

Londýn/Praha - Letecká společnost British Airways dnes kvůli problémům s počítačovým systémem ruší nebo odkládá stovky letů. Na pražském Letišti Václava Havla byl zrušen spoj ve 13:45 SELČ do Londýna na letiště Heathrow a v opačném směru s plánovaným příletem ve 13:00 SELČ; další spojení s českou metropolí by mělo se zpožděním fungovat. Jde o třetí rozsáhlé selhání počítačové sítě společnosti za dva roky.

Výpadek si podle serveru BBC vynutil zrušení nejméně 127 letů, z toho 117 z největšího londýnského letiště Heathrow. Více než dvě stovky dalších spojů byly či jsou zpožděny. Výpadky se týkají mimo jiné spojení se zeměmi, do nichž ve vrcholící prázdninové sezoně míří tisíce turistů: Řecka, Španělska či Itálie. Aerolinky, jejichž vlastníkem je společnost International Airlines Group, se zákazníkům omluvily a sdělily, že na vyřešení problému pracují.

"Řada letů je stále odbavována, ale doporučujeme klientům, aby se před cestou na letiště podívali na stránky ba.com kvůli aktuálním letovým informacím," uvedla společnost s dovětkem, že cestující by si měli vyhradit na let více času než obvykle.

Technické problémy již od dopoledne narušují cestovní plány tisíců lidí, na letištích se stále tvoří dlouhé fronty. Počet postižených přepravce neuvedl, sdělil jen, že se jedná o "systémový problém" ovlivňující odbavení a odlety na londýnských letištích Heathrow, Gatwick a City. Lidé cestující z těchto terminálů si mohou své letenky přerezervovat na čtvrtek, uvedla společnost.

Někteří pasažéři měli problémy při on-line odbavení, jiní si stěžovali, že uvázli v letadlech, která nejsou s to vzlétnout celé hodiny.

Do Prahy vůbec nedorazil spoj ve 13:00, přílet plánovaný na 14:15 byl zatím odložen o téměř dvě hodiny. Vedle zrušeného letu na Heathrow ve 13:45 zatím zůstává na zemi i spoj s pravidelným odletem 14:55 ve směru Londýn City, který má však podle informací ruzyňského letiště se zhruba dvouhodinovým zpožděním vyrazit. S menší prodlevou by měl odletět i další let na Heathrow standardně plánovaný na 17:15.

Kvůli problémům s počítačovým systémem byly British Airways nuceny zrušit spoje s Heathrow, které je největším letištěm v Evropě, zhruba před rokem. V květnu 2017 nastalo velké selhání počítačového systému kvůli problému se zdrojem energie, což se dotklo 75.000 zákazníků, upozornila agentura Reuters.

British Airways také čelí pokutě 183,4 milionu liber (přes pět miliard Kč) za porušení ochrany dat zákazníků a připravují se na možné stávky ve sporu se svými piloty.