Británii čeká střídání premiérů, funkce se ujme Johnson

Nově zvolený premiér Boris Johnson přichází do sídla Konzervativní strany v Londýně na snímku z 23. července 2019.

Nově zvolený premiér Boris Johnson přichází do sídla Konzervativní strany v Londýně na snímku z 23. července 2019. ČTK/AP/Aaron Chown

Londýn - Británii dnes čeká střídání v premiérském křesle. Demisi oficiálně podá Theresa Mayová, která ve funkci končí, když se jí v britském parlamentu opakovaně nepodařilo prosadit dohodu o odchodu země z EU, o níž dva roky vyjednávala s Bruselem. Do úřadu vzápětí nastoupí bývalý ministr zahraničí a zastánce nekompromisní odluky Británie od unijních struktur Boris Johnson, jenž zvítězil v souboji o šéfa Konzervativní strany. Díky tomu se stane nástupcem Mayové i v premiérském úřadu a 77. britským ministerským předsedou.

Mayová ve 13:00 SELČ absolvuje svoje poslední interpelace v parlamentu a o hodinu později se vydá do Buckinghamského paláce ke královně Alžbětě II. Poté by se už neměla vrátit do sídla ministerských předsedů na Downing Street. Po Mayové odjede k panovnici Johnson, kterého královna pověří sestavením vlády.

Nový premiér by pak měl vystoupit s projevem na Downing Street a začít vybírat členy svého kabinetu. Klíčovou otázkou podle médií je, kdo se stane Johnsonovým představitelem v Dolní sněmovně, jehož úkolem bude udržet disciplínu v řadách nejednotných konzervativních poslanců. Rozdělený parlament již třikrát odmítl brexitovou dohodu dojednanou Mayovou a podniká také kroky proti brexitu bez dohody.

Varianta brexitu bez dohody je přitom možnost, kterou Johnson nevylučuje. Země podle něj opustí evropský blok 31. října "stůj co stůj", tedy s dohodou, nebo bez ní.

Očekává se také rezignace dvou členů kabinetu Mayové, ministra financí Philipa Hammonda a ministra pro mezinárodní rozvoj Roryho Stewarta, kteří nesouhlasí s brexitem bez dohody.