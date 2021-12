Británie zvažuje vládní bojkot pekingských OH, Austrálie nevyšle diplomaty

Ilustrační foto - Účastníci mávají 17. září 2021 s vlaječkami s logy zimních olympijských her a paralympiády v Pekingu 2022.

Ilustrační foto - Účastníci mávají 17. září 2021 s vlaječkami s logy zimních olympijských her a paralympiády v Pekingu 2022. ČTK/AP/Mark Schiefelbein

Londýn/Canberra - Británie zvažuje bojkot zimních olympijských her v Pekingu v příštím roce na ministerské úrovni, ale nikoli úplný diplomatický bojkot. Uvedl to dnes deník The Telegraph. Úplný diplomatický bojkot olympiády, podobně jako předtím Spojené státy, v úterý oznámila Austrálie.

Británie podle britského listu zvažuje schválení omezené přítomnosti vládních představitelů na ZOH v Pekingu. Úplný zákaz ministerské a diplomatické reprezentace je nadále možné.

Mluvčí premiéra Boris Johnson ještě v úterý uvedla, že Británie ještě nerozhodla o tom, zda zástupce vlády na zimní olympiádu vyšle. The Telegraph napsal, že jednou ze zvažovaných možností je nevyslat na hry ministry, ale britská velvyslankyně v Británii Caroline Wilson by se zúčastnila.

Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová v pondělí oznámila, že na olympiádu do Číny v únoru nepojedou žádní představitelé vlády USA. Bílý dům rozhodnutí odůvodnil porušováním lidských práv v Číně, mimo jiné v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang. Čína dnes rozhodnutí ostře zkritizovala a pohrozila rezolutními protiopatřeními, které však blíže nespecifikovala.

K podobnému kroku jako USA přistoupila Austrálie. "Austrálie neustoupí z pevného postoje, který zaujala v zájmu obrany svých zájmů, zjevně není překvapením, že na tyto hry nevyšleme australské představitele," prohlásil australský premiér Scott Morrison. Poukázal na to, že Čína odmítla pokusy jeho vlády o diskusi o údajném porušování lidských práv v Sin-ťiangu a dalších různých znepokojivých záležitostech.

Francie v úterý uvedla, že chce koordinovat rozhodnutí o možném diplomatickém bojkotu zimních olympijských her v Pekingu s ostatními státy Evropské unie. Itálie se k diplomatickému bojkotu připojit nehodlá a například Nizozemsko se zatím nerozhodlo.

Olympiáda se má konat od 4. do 20. února, ale vzhledem k čínským omezením pro vstup cizinců na své území kvůli šíření nemoci covid-19 se očekává, že do Pekingu přijede jen málo světových politiků. Významnou výjimkou má být ruský prezident Vladimir Putin, který už přijal pozvání svého čínského protějšku Si Ťin-pchinga.