Británie zahájila hromadné očkování proti covidu-19

Berlín/Londýn/Vídeň/Ženeva - Ve Spojeném království začalo hromadné očkování proti covidu. Schválenou vakcínu Pfizer/BioNTec dostala jako první 90letá žena ze Severního Irska. Potvrzených nákaz, mrtvých i hospitalizovaných v USA dál přibývá. V Rusku se koronavirem již nakazilo více než 2,5 milionu lidí. Nákaza koronavirem se v Německu potvrdila u dalších 14.054 lidí. V Izraeli bude platit noční zákaz vycházení kvůli nárůstu infekcí.

Margaret Keenanová ze severoirské obce Enniskillen je prvním člověkem na světě, který dostal vakcínu Pfizer/BioNTec po fázi testování, píše BBC. Británie tak zahájila aplikaci vyzkoušené a svými úřady schválené vakcíny. Britská vláda očkování látkou vyvinutou ve spolupráci americké a německé firmy schválila minulou středu.

První takto očkované ženě bude příští týden 91 let a dříve pracovala v klenotnictví. Očkována byla v 06:30 (07:30 SEČ) v univerzitní nemocnici v Coventry.

"Je pro mě velkou poctou být prvním člověkem očkovaným proti covidu-19, je to nejlepší předčasný dárek k narozeninám, jaký jsem si mohla přát, protože to znamená, že se konečně mohu těšit na čas strávený s rodinou a s přáteli v novém roce poté, co jsem většinu letošního roku byla sama," prohlásila podle BBC seniorka.

Vakcinační centra v Británii chtějí nejdříve očkovat osoby starší 80 let a zdravotnický a pečovatelský personál. Svůj úmysl nechat se očkovat už oznámila i čtyřiadevadesátiletá královna Alžběta II. Cílem programu je ochránit ty nejzranitelnější a vrátit život v zemi k normálu.

Šestašedesátimilionová Británie si zatím objednala 40 milionů očkovacích dávek, což umožní očkovat 20 milionů lidí. V tomto týdnu má mít k dispozici 800.000 dávek. Podle vládního mluvčího by mělo být 20 milionů Britů imunizováno v první polovině příštího roku.

Některé své občany už svými svými preparáty očkovaly Rusko a Čína. Jejich vakcíny však nejsou považovány za regulérně schválené podle západních standardů.

Potvrzených nákaz, mrtvých i hospitalizovaných v USA dál přibývá

Ve Spojených státech denně v průměru přibývá okolo 200.000 potvrzených nákaz a přes 2000 hlášených obětí a země tak zažívá dosud nejhorší fázi koronavirové epidemie covidu-19. Vytíženost nemocnic v posledních dnech nerostla nijak prudce, statistika iniciativy The COVID Tracking Project nicméně i v pondělí vystoupala na nové maximum. Podle listu The New York Times (NYT) bylo za posledních sedm dní nahlášeno více úmrtí než za kterýkoli jiný týden pandemie.

Průměrný týdenní přírůstek v databázi deníku dnes narostl na více než 2240 mrtvých a překonal tak dosavadní nejvyšší hodnotu ze 17. dubna. Podle NYT za den přibylo 1522 smrtelných případů covidu-19, Univerzita Johnse Hopkinse (JHU) jich v pondělí zaznamenala 1404.

Statistika odhalených nákaz virem SARS-CoV-2 mezitím v zemi s 330 miliony obyvatel roste tempem okolo 200.000 za den při podílu pozitivních testů okolo deseti procent. JHU dnes hlásí 192.299 nových infekcí, zatímco NYT skoro o 10.000 více.

Na rekordní úrovni je i počet nemocničních lůžek obsazených pacienty s covidem-19, který podle The COVID Tracking Project převýšil 102.000. Na jaře se ukazatel nedostal nad 60.000. "Od předchozího vrcholu v dubnu se hodně změnilo. Koronavirus už není koncentrován ve velkých městských oblastech jako je New York City a nyní svírá velkou část země včetně venkovských oblastí, které se mu po měsíce vyhýbaly," shrnuje NYT.

Nejznámější americký epidemiolog Anthony Fauci navíc varoval, že ve statistikách se stále naplno neprojevuje vývoj spojený se Dnem díkůvzdání, který Američané slavili 26. listopadu. Experti předpokládali, že rodinná setkání či zvýšený provoz na letištích ještě posílí aktuální nepříznivý stav. "Přichází nám tato ohromující čísla o nových případech a hospitalizacích a to ještě ani nepociťujeme plný nápor svátku díkůvzdání," citovala Fauciho televize CNN.

Spojené státy od počátku šíření koronaviru zaregistrovaly asi 15 milionů nákaz a po infekci zde umřelo skoro 284.000 lidí, uvádí JHU.

Nákaza koronavirem se v Německu potvrdila u dalších 14.054 lidí

Nákaza koronavirem se v Německu v uplynulých 24 hodinách potvrdila u 14.054 lidí a dalších 423 lidí tam s onemocněním covid-19 za tu dobu zemřelo. Informoval o tom dnes Institut Roberta Kocha (RKI). Bilance z minulého úterý činila 13.604 nově nakažených a 388 úmrtí.

Od začátku pandemie se ve zhruba 83milionové zemi nakazilo koronavirem nakazilo více než 1,19 milionu lidí, z nichž 19.342 zemřelo a kolem 881.800 se zotavilo.V poslední době má šíření nákazy v Německu spíše stoupající trend.

Sedmidenní reprodukční číslo v zemi činí 1,06. Číslo udává, na kolik dalších lidí infikovaný člověk nákazu přenese; sedmidenní údaj je díky využití sedmidenního průměru odolnější vůči náhlým výkyvům. Současný údaj znamená, že 100 infikovaných lidí nakazilo v průměru zhruba 106 dalších. Pokud je číslo dlouhodobě pod hodnotou jedna, má se za to, že infekce je na ústupu. Podle DPA tento údaj podává obraz o dění před osmi až 16 dny.

V Rusku se koronavirem již nakazilo více než 2,5 milionu lidí

Rusko dnes oznámilo 26.097 nových případů nákazy koronavirem a 562 úmrtí za uplynulý den. O den dříve to bylo 28.142 nově potvrzených případů a 456 úmrtí. V zemi s přibližně 146 miliony obyvatel se od začátku pandemie nakazilo více než 2,5 milionu lidí, z nichž 44.159 nákaze podlehlo, uvedly tiskové agentury s odvoláním na operativní štáb.

Rusko je z hlediska celkového počtu potvrzených případů nákazy čtvrtou nejpostiženější zemí na světě, po Spojených státech, Indii a Brazílii. Z hlediska počtu obětí je podle americké Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie sleduje globálně, na desáté příčce.

V Izraeli bude platit noční zákaz vycházení kvůli nárůstu infekcí

V Izraeli začne od středečního večera platit noční zákaz vycházení. Opatření, jež vstoupí v platnost v předvečer osmidenního židovského svátku chanuka, má pomoci zpomalit šíření koronavirové nákazy. S odvoláním na pondělní prohlášení kanceláře izraelského premiéra Benjamina Netanjahua o tom informovala agentura AFP.

Během nočního zákazu vycházení, který by podle zpravodajského webu The Times of Israel měl platit tři týdny, budou zavřené obchody a další podniky, které přijímají zákazníky. Omezen bude také pohyb mezi městy. Prohlášení předsedy vlády bylo vydáno poté, co návrh schválil takzvaný koronavirový kabinet. Mluvčí ministerstva zdravotnictví AFP řekl, že další podrobnosti vláda ještě upřesní. Podle agentury AP musí vláda opatření ještě potvrdit.

Izrael letos zavedl plošnou uzávěru již dvakrát. V zemi se přitom ještě uvolňují poslední restrikce zavedené v září. Od začátku pandemie se nákaza koronavirem v devítimilionovém Izraeli potvrdila u více než 346.490 lidí, z nichž na 2900 zemřelo. Počty nakažených opět stabilně přibývají od začátku listopadu, minulý týden přitom denní nárůsty nemocných překonávaly hranici 1000.

Izrael očekává, že do konce prosince obdrží čtyři miliony dávek vakcíny firem Pfizer a BioNTech, jejíž použití už schválila Británie. Prezident Reuven Rivlin v pondělí oznámil, že první dávky očkovací látky by do země měly dorazit v nadcházejících dnech.