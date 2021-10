Británie za uplynulý týden eviduje nejvíce nově nakažených od července

Londýn - Británie za uplynulý týden zaznamenala nejvyšší počet nově potvrzených případů nákazy koronavirem od července. Vyplývá to z dnes zveřejněných vládních statistik. Agentura Reuters v této souvislosti připomíná páteční tvrzení premiéra Borise Johnsona, že obnovení uzávěry neočekává.

Ve Spojeném království, které má zhruba 67 milionů obyvatel, se nákaza koronavirem za uplynulých sedm dní prokázala u 333.465 lidí, což je oproti předchozímu týdnu patnáctiprocentní nárůst. Zároveň jde o nejvyšší sedmidenní bilanci od 21. července.

Za poslední den se koronavirus v Británii prokázal u 44.985 lidí, což je pokles proti pátku, kdy bylo hlášeno 49.298 nových případů. Denní bilance covidových úmrtí je k dispozici pouze pro Anglii a uvádí, že do 28 dní od prokázání nákazy zemřelo dalších 135 osob.

Sedmidenní bilance covidových úmrtí se v Británii oproti předchozími týdnu zvýšila o 12 procent. Od začátku pandemie nemoci covid-19 v zemi podlehlo 139.461 lidí, což je po Rusku druhý nejvyšší počet v Evropě.

Počty nových úmrtí jsou v Británii ve srovnání s předchozími vlnami výrazně nižší, k čemuž do značné míry přispělo očkování a větší zkušenosti s péčí o pacienty s koronavirem. Přesto se však britské nemocnice potýkají s náporem pacientů a počty nově zemřelých jsou v zemi mnohem vyšší než v mnoha jiných evropských státech.

Odborní poradci britské vlády v pátek uvedli, že je nutné se připravit na možné obnovení opatření, která mají zpomalit šíření nákazy. Zmínili přitom práci z domova. Nynější rychlá reakce by podle nich pomohla snížit pravděpodobnost, že bude později nutné přísné restrikce obnovit.

Premiér Johnson však v pátek prohlásil, že návrat k lockdownu neočekává. "Neshledáváme vůbec nic, co by naznačovalo, že to je pravděpodobné," poznamenal.