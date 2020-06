Británie už dva měsíce nevyužívá energii z uhelných elektráren

Londýn - Ve středu to budou dva měsíce, co Británie nevyužívá energii z uhelných elektráren. Podle agentury Reuters to je nejdelší takové období od průmyslové revoluce v 19. století. Ostrovní země plánuje, že v roce 2024 zavře všechny uhelné elektrárny, aby snížila emise oxidu uhličitého (CO2), které výrazně přispívají ke globálnímu oteplování.

Británie se v 80. letech 19. století stala první zemí s uhelnou elektrárnou a tento zdroj energie byl v dalším století jedním z hlavních motorů ekonomického růstu.

Přístup Londýna k uhelným elektrárnám, které produkují téměř dvakrát tolik CO2 jako elektrárny plynové, se ale v posledních letech změnil. Navíc se od března výrazně snížila poptávka po elektřině kvůli omezením způsobeným epidemií nemoci covid-19. Příznivé počasí pak přispělo k nárůstu množství energie získávané z obnovitelných zdrojů.

Květen byl díky tomu nejekologičtějším zaznamenaným měsícem z hlediska produkce energie v historii Spojeného království. Na jednu vyprodukovanou kilowatthodinu energie připadlo v průměru 143 gramů CO2.

Británie počítá stejně jako Evropská unie tím, že do roku 2050 bude klimaticky neutrální. Tedy že nebude produkovat více emisí skleníkových plynů, než kolik je jich schopna jinými opatřeními vyrovnávat.