Británie truchlí pro Alžbětu II., kondolence přicházejí z celého světa

Londýn - Británie truchlí po čtvrtečním úmrtí královny Alžběty II. Lítost nad skonem 96leté panovnice dlouho do noci před Buckinghamským palácem v Londýně vyjadřovaly tisíce lidí a další i dnes přicházejí před královské sídlo položit květiny či zapálit svíčku. Do Británie míří kondolence z celého světa a řada státníků označuje smrt královny, která byla na trůnu 70 let, za konec jedné éry a velkou ztrátu nejen pro Británii. V poledne místního času (13:00 SELČ) se v Británii rozezní zvony a po nich bude vypáleno 96 slavnostních salv, jedna za každý rok života zesnulé panovnice.

Památku Alžběty II., kterou mnozí státníci v kondolencí oceňují mimo jiné za její neúnavnou službu lidu, uctily dnes minutou ticha parlamenty některých zemí, včetně české Poslanecké sněmovny. Už v noci se rovněž některé slavné památky ve světě rozsvítily v britských barvách, Eiffelova věž naopak na znamení smutku své osvětlení zhasla.

Minuta ticha se držela i na sportovních utkáních, například na tenisovém US Open v New Yorku, v baseballové zámořské MLB i před zápasy britských fotbalových klubů v evropských pohárech. Cyklistický závod Kolem Británie odvolal poslední tři etapy, přerušen byl golfový turnaj okruhu DP World Tour v Surrey, zrušen byl víkendový dostihový program a skotské ragbyové soutěže. Podle médií by měl být odložen i celý víkendový program fotbalové Premier League.

Britské odbory s ohledem na majestát smrti zrušily plánované protestní stávky a vlajky na všech britských státních budovách visí na půl žerdi.

Nejstarší syn zesnulé královny, nový král Karel III., se dnes v Londýně sejde s premiérkou Liz Trussovou, kterou Alžběta II. do funkce jmenovala teprve v úterý, a večer vystoupí v televizi se svým prvním projevem k národu v nové roli.

Jako první se s britskou královnou rozloučí lidé ve Skotsku, kde zemřela. Katedrála v Edinburghu bude po mši 24 hodin otevřená, aby se lidé mohli poklonit před rakví. Pozůstatky pak budou letecky dopraveny do Londýna, kde bude v sídle parlamentu ve Westminsteru za dohledu čestné stráže rakev čtyři dny přístupná veřejnosti.

Státní pohřeb má být nejpozději 18. září, přesné datum zatím nebylo oznámeno. Po obřadu ve Westminsterském opatství v Londýně se velký smuteční průvod vydá do Hyde Parku, a odtud pohřební vůz odveze rakev do Windsoru. Tam bude na královském hradě královna pohřbena vedle svého manžela prince Philipa, který zemřel loni v dubnu.

Karel III. v nadcházejících dnech podle tradice podnikne cestu do všech čtyř částí Británie, tedy Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska. Princ Charles se automaticky stal panovníkem po úmrtí Alžběty II. a oficiálně má být králem prohlášen tuto sobotu. Termín slavnostní korunovace zatím nebyl oznámen. Jeho žena Camilla bude podle přání Alžběty II. korunována jako královna manželka.

Nový král bude mít těžkou úlohu po vládnutí tak výjimečné panovnice, shoduje se řada analytiků. Například deník Le Monde napsal, že Karel III. bude sice asi modernější monarcha, ale bez aury a charismatu, které měla jeho matka.

Fotografie často s usmívající se královnou Alžbětou II. a obrázky plačících Britů dnes zaplnily i stránky světového tisku. "Británie vstoupila do neznáma a už nikdy nebude stejná jako dřív," napsal francouzský list Libération. Podle něj Britové zažívají pocit ohromné změny, protože Alžbětu II. vnímali jako ostrov stability.

"S důstojností a noblesou čelila celé dekády nejen světovým událostem, ale i výstřelkům vlastní rodiny," napsal slovenský list Hospodárske noviny. Dodal, že jedna z nejoblíbenějších panovnic je a bude těžce nahraditelným symbolem, nebo spíše nenahraditelným.

Dánská královna Margrethe II., která nastoupila na trůn před 50 lety a je nyní nejdéle vládnoucím monarchou v Evropě, označila Alžbětu II. za "výjimečnou postavu mezi evropskými panovníky a velkou inspiraci".

Zármutek dnes vyjádřil i tibetský duchovní vůdce. "Vaše matka prožila smysluplný život, který charakterizovala důstojnost, silný smysl pro povinnost a vřelé srdce," napsal dalajlama v kondolenčním dopise Karlovi III.

Za symbol historických tradic celé Evropy označil královnu ruský patriarcha Kirill, blízký spojenec prezidenta Vladimira Putina. Ten už ve čtvrtek označil úmrtí Alžběty II. za nenahraditelnou ztrátu.

Podle některých historiků panovnice pomáhala spojovat politickou scénu v často turbulentní době. Klišé, že končí jedna éra, jsou v jejím případě pravdivá, řekl ČTK politolog z Masarykovy univerzity v Brně Petr Kaniok.