Británie si v lednu půjčila rekordních 8,8 miliardy liber

Londýn - Britská vláda si v lednu půjčila 8,8 miliardy liber (262,3 miliardy Kč), což je nejvyšší částka pro měsíc leden od roku 1993, kdy se tento údaj sleduje. Uvedl to dnes server BBC. Vláda v lednu utratila o 19,7 miliardy liber více než loni kvůli koronavirovým opatřením, jako byla podpora pro zaměstnance na nucené dovolené. Příjmy z daní přitom klesly skoro o jednu miliardu liber.

Celkové vládní půjčky od začátku letošního fiskálního roku, tedy od dubna 2020, dosáhly 270,6 miliardy liber. To je o 222 miliard liber více než před rokem, uvedl britský statistický úřad. Nezávislý Úřad pro rozpočtovou odpovědnost (OBR) odhaduje, že do konce fiskálního roku mohou půjčky dosáhnout 393,5 miliardy liber. To bude nejvíce od druhé světové války.

Lednové půjčky byly nižší, než čekali analytici. Ekonom Samuel Tombs ze společnosti Pantheon Macroeconomics však upozornil, že by to nemělo být interpretováno jako signál toho, že ekonomika relativně dobře odolává třetí uzávěře. Upozornil, že k nižšímu číslu přispěl meziroční pokles úrokových plateb o 2,1 miliardy liber a zrušení příspěvků do rozpočtu EU, které loni v lednu činily 2,2 miliardy liber.

Růst objemu půjček způsobil prudké zvýšení státního dluhu. Ten nyní dosahuje 2,11 bilionu liber, což je 97,6 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Podíl dluhu k HDP je nejvyšší od začátku 60. let minulého století.

Statistický úřad upozornil, že i když se dopad pandemie na veřejné finance stává jasnější, není ještě plně zachycen. Současné odhady daňových příjmů a půjček jsou také mnohem více nejisté.