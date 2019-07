Británie se dozví jméno lídra konzervativců a nového premiéra

Londýn - V Británii v úterý po více než měsíci skončí proces výběru nového lídra vládní Konzervativní strany a tedy i budoucího premiéra. Nástupce Theresy Mayové, která na počátku června v čele strany skončila kvůli neúspěchu své brexitové strategie, se stane buď ministr zahraničí Jeremy Hunt nebo jeho předchůdce ve funkci Boris Johnson. Ve středu pak jednomu z těchto mužů předá Mayová vládní otěže a s nimi i nelehký úkol vyvést Spojené království z Evropské unie.

Za favorita klání je od počátku považován bývalý londýnský starosta Johnson, který byl jednou z hlavních tváří kampaně za brexit před referendem v roce 2016. Mezi ním a Huntem vybíralo prostřednictvím korespondenčního hlasování v uplynulých týdnech budoucího lídra strany a tedy i předsedu vlády asi 160.000 řadových straníků. Dnes v 17:00 (18:00 SELČ) bude hlasování ukončeno a jméno nového šéfa vládní strany bude oznámeno v úterý ráno.

Nový lídr Konzervativní strany se ve středu ujme i funkce předsedy vlády. Dosavadní premiérka Theresa Mayová se ještě zúčastní svých posledních parlamentních interpelací a následně podá v Buckinghamském paláci do rukou královny Alžběty II. svou demisi. Panovnice vzápětí pověří sestavením vlády vítěze klání o post lídra konzervativců, který začne vybírat členy svého kabinetu. Demisi se chystá podat také ministr financí Philip Hammond, což zdůvodnil tím, že tak učiní dříve, než ho podle něj odvolá pravděpodobný příští premiér Johnson. Hammond nesouhlasí s odchodem své země z Evropské unie bez dohody, což Johnson nevylučuje.

Očekává se, že nový premiér ve středu před svým sídlem v Downing Street pronese svůj první projev ve funkci a večer oznámí první jména některých nových členů kabinetu. Od čtvrtka budou mít poslanci Dolní sněmovny letní přestávku a do svých lavic se vrátí až 3. září. První velký veřejný projev nového premiéra se však pravděpodobně uskuteční v pátek ráno na severu Anglie a spekuluje se také o tom, že by nový premiér mohl v ten samý den odletět do Bruselu ve snaze restartovat brexitové rozhovory.

Hlavním úkolem nového lídra konzervativců a premiéra - ať už se jím stane kdokoli - bude najít řešení patové situace, která nastala kolem plánovaného odchodu Británie z Evropské unie. Johnson i Hunt chtějí znovu zahájit jednání o brexitové dohodě. Brusel je však neoblomný a nové rozhovory odmítá. Oba uchazeči o post britského premiéra navíc minulý týden odmítli takzvanou irskou pojistku, která má za cíl zabránit obnovení klasické hranice mezi Irskou republikou a britským Severním Irskem. EU v minulosti opakovaně uvedla, že na dojednané pojistce trvá.

Kandidáti na post lídra vládní strany se liší především v pohledu na odchod země z EU bez dohody. Oba jej považují za krajní scénář, po kterém by sáhli v případě ztroskotání jednání s Bruselem, Johnson nicméně tvrdí, že není třeba mít z neřízeného odchodu z EU přehnané obavy a mírní strach z jeho negativních dopadů.