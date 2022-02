Británie: Putin chce jadernými zbraněmi odvést pozornost od potíží

Londýn - Uvedením jaderných sil do pohotovosti chce ruský prezident Vladimir Putin odvést pozornost od nedostatečného postupu ruské armády na Ukrajině, je přesvědčen britský ministr obrany Ben Wallace. Řekl to televizi Sky News. V rozhovoru pro rozhlasovou stanici Times Radio zase vyjádřil přesvědčení, že Putin jaderné zbraně kvůli Ukrajině nepoužije. List The Times dnes napsal, že v Kyjevě je přes 400 ruských žoldáků, kteří mají za úkol zabít ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

"Neměli bychom opravdu zapomínat na to, že je to snaha odvést pozornost od potíží na Ukrajině právě vypouštěním těchto slov do mediálního prostoru," řekl Wallace o Putinově nedělním rozhodnutí uvést ruské síly strategického odstrašení, jejichž součástí jsou i jaderné zbraně, do vysokého stupně bojové pohotovosti.

Ruský prezident se podle Wallace útokem na Ukrajinu zachoval iracionálně, britský ministr ale nechce spekulovat o tom, co Putin udělá dále. Je však přesvědčen, že jaderné zbraně budou i nadále sloužit jako odstrašující prostředek. Wallace si nemyslí, že by Putin chtěl jít tak daleko, aby je v souvislosti s útokem na Ukrajinu skutečně nasadil.

The Times zatím napsal, že žoldáci z ruské Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) skupiny řízené jedním z nejbližších spolupracovníků Putina mají za úkol v Kyjevě najít a zabít prezidenta Zelenského. Slíbenou za to prý mají vysokou odměnu. V Kyjevě jsou podle listu už několik týdnů. Ukrajinské úřady se o plánu dozvěděly v sobotu ráno a krátce poté vyhlásily 36hodinový zákaz vycházení, aby mohly ruské sabotéry ve městě snadněji vypátrat.