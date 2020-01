Británie představí na EXPO 2020 interaktivní Pavilon poezie

Britský pavilon se světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji stane místem, z něhož návštěvníci vyšlou "obří světelnou zprávu do vesmíru". Její text bude vytvořen s pomocí umělé inteligence ze slov, kterými může přispět každý návštěvník britské expozice. Velká Británie chce navázat na dříve oceněné instalace na výstavách EXPO 2010 v Šanghaji (The Seed Cathedral/Katedrála semen), EXPO 2015 v Milánu (The Hive/Úl), EXPO 2017 v Astaně (The Yurt/Jurta) a EXPO 2019 v Pekingu (UK Garden and Pavilon/Zahrada a pavilon).

V Dubaji hodlá poukázat především na vedoucí roli svých odborníků v takových sférách, jako je umělá inteligence a vesmír. Pavilon se rovněž stane platformou pro šestiměsíční program obchodních, kulturních, vzdělávacích a turistických aktivit. "Pro nás je důležité představit umělou inteligenci jako stěžejní téma v rámci hlavního motta Británie, kterým je sjednocení pro sdílenou budoucnost," uvedla komisařka britské účasti Laura Faulknerová.

Kónický tvar budovy dvacet metrů vysokého Pavilonu básní z dílny britské scénografky a designérky Es Devlinové evokuje světelné paprsky vycházející z jednoho středového bodu. Po fasádě pavilonu budou pomocí LED diod proudit slova básní napsaných v arabštině, čínštině, angličtině a francouzštině. Cílem expozice je návštěvníkům ze všech zemí a kultur poskytnout pocit sounáležitosti.

Každý z těch, kdo do pavilonu zavítají, bude požádán o vložení jakéhokoli slova, které se pak stane součástí básně oslavující přátelství Británie s arabským světem. "Poezie vnáší do jazyka řád a strojové učení je způsob, jak proplést naše hlasy dohromady bez předsudků a přitom navázat na staletou poezii rozličných kultur," uvedla Devlinová v rozhovoru pro web dezeen.com. "Doufám, že miliony lidí, kteří přijedou na veletrh EXPO 2020 a britský pavilon navštíví, pocítí možnosti kolektivní poezie," dodala designérka.

Návštěvníci vstoupí do pavilonu užším koncem kužele, kde se ponoří do labyrintu přání. Při procházení bludištěm se za pomoci rozšířené reality seznámí s životem, podnikáním, vzděláváním a cestovním ruchem Británie. Jakmile vstoupí do prostranství na druhém, horním konci budovy, uslyší sbor hlasů, písní a hudby z celého světa, a to včetně těch slov, která do systému sami vložili. V prostoru vytvořeném z dřevěných laminovaných desek osazených LED žárovkami se mají cítit jako v útrobách dřevěného hudebního nástroje.

Es Devlinová se ve svém konceptu inspirovala kosmickým projektem fyzika Stephena Hawkinga, jehož cílem bylo hledání mimozemského inteligentního života. Britové použijí v Pavilonu poezie technologii strojového učení k vytváření slov a frází souvisejících s vesmírem. Zakomponují do nich výrazy od návštěvníků, takto vytvořené básně budou promítány na 20 metrů vysoké fasádě.