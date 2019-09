Británie pracuje na návratu klientů CK Thomas Cook

Londýn/Praha - Británie v pondělí díky mimořádným leteckým spojům dopravila zpět do vlasti přes 14.700 klientů zkrachovalé cestovní kanceláře Thomas Cook. Na dnešek jsou podle úřadu pro civilní letectví (CAA) plánovány desítky dalších letů, které by měly zpět do Británie přepravit 16.500 lidí. Většina českých klientů podle Asociace cestovních kanceláří ČR pokračuje bez problémů ve své dovolené.

"Britský úřad pro civilní letectví 23. září 2019 zahájil největší repatriaci v dobách míru, aby dopravil více než 150.000 lidí zpět do Británie," uvedl úřad. Operace s označením Matterhorn má trvat do 6. října a celkově se plánuje více než 1000 letů. "Chceme, aby si lidé dál užívali svou dovolenou, takže je přepravíme do Británie v původně plánovaný den odletu, nebo velmi brzy poté," uvedl podle agentury Reuters ředitel CAA Richard Moriarty.

Řadu klientů už ale dostal krach společnosti Thomas Cook do značných potíží. Někteří britští turisté si například stěžují, že byli v důsledku krachu vyhozeni z hotelu, kde právě pobývali.

Turistickému průmyslu by nejnovější vývoj mohl způsobit značnou újmu. Řecký turistický sektor by podle odhadů místních turistických svazů mohl přijít až o 500 milionů eur (zhruba 13 miliard Kč). Španělé pak odhadují ztráty spojené s nesplacenými účty britského touroperátora na 200 milionů eur (5,2 miliardy Kč).

Cestovní kancelář Neckermann, která je v Česku součástí kanceláře Thomas Cook, zatím musela zrušit jeden svůj naplánovaný zájezd. Do konce října jich má firma prodaných kolem 650, o jejich osudu rozhodnou jednání se smluvními hotely. Podnik má teď v zahraniční zhruba 1050 českých klientů. V pondělí kancelář nevyloučila, že bude rušit některé už prodané zájezdy. V takovém případě klienti obdrží zpět celou částku, kterou zaplatili, uvedl její mluvčí.

"Většina českých klientů bez jakýchkoliv problémů pokračuje ve své dovolené. Po některých z nich hotely žádaly garance či platby, Neckermann však poskytl garance," uvedl místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.

Společnost Thomas Cook, která patří k největším cestovním kancelářím na světě, v pondělí vyhlásila bankrot a vstoupila do likvidace. Neckermann jako dceřiná firma britské společnosti byl následně nucen zastavit veškerý prodej jak vlastních zájezdů a pobytů, tak zájezdů a pobytů z koncernu skupiny a dalších touroperátorů.

Krach britské společnosti Thomas Cook je podle odborníků dosud největším případem úpadku cestovní kanceláře. Firma si nedokázala zajistit dodatečné peníze, které požadovaly věřitelské banky, a britská vláda finanční pomoc poskytnout odmítla. Thomas Cook je podle agentury Reuters nejstarší cestovní kanceláří na světě a jejích služeb využívalo asi 19 milionů klientů ročně. V pondělí s ní na dovolené v zahraničí bylo zhruba 600.000 lidí.