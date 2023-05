Británie poskytla Ukrajině střely Storm Shadow s doletem přes 250 kilometrů

Londýn - Británie dodala Ukrajině několik střel s plochou dráhou letu Storm Shadow. Informace serveru CNN dnes potvrdil britský ministr obrany Ben Wallace. Střely mají dosah přes 250 kilometrů, a doletí tak z Ukrajiny i hluboko do Ruska. Londýn ale podle jednoho ze zdrojů Ukrajina ujistila, že zbraně využije jen na svém svrchovaném území.

"Nebudeme prostě stát opodál, zatímco Rusko zabíjí civilisty," řekl Wallace poslancům v dolní komoře britského parlamentu. Počet střel v dodávce neupřesnil, munice ale podle něj míří na Ukrajinu nebo už je přímo v zemi.

Současný dosah zbraní dodaných ze Západu je podle CNN zhruba 80 kilometrů. Střely Storm Shadow tak z hlediska doletu "skutečně mění pravidla hry", uvedl nejmenovaný americký vojenský představitel. Kyjev může ze svých pozic například zasáhnout cíle na Krymském poloostrově, který Rusko nezákonně anektovalo v roce 2014, ale Ukrajina a většina mezinárodního společenství jej považují dál za část ukrajinského území.

Moskva se zatím omezila na komentář, že poskytnutí střel Ukrajině vnímá "velmi negativně", uvedla ruská státní agentura RIA Novosti s odkazem na mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova. "Bude zapotřebí adekvátní odpověď našich armádních představitelů," sdělil podle agentury také Peskov. V minulosti se západní spojenci Kyjeva zdráhali Ukrajině poskytnout zbraně s dlouhým dostřelem kvůli obavám, že by Kreml takovéto dodávky mohl vnímat jako hlubší zapojení Západu do konfliktu nebo že by mohl přikročit k eskalaci bojů.

Storm Shadow je řízená střela s plochou dráhou letu, kterou společně vyvinuly Británie a Francie. Obvykle je odpalována ze vzduchu a díky technologii stealth je těžko zachytitelná radarem. Ukrajina dlouhodobě a zatím neúspěšně usilovala o získání taktických balistických střel ATACMS americké výroby, které mají dolet až 297 kilometrů. Střely Storm Shadow se jim tak s dosahem přes 250 kilometrů takřka vyrovnají.

Ukrajinská armáda střely podle Wallace využije při vytlačování Ruska z "ukrajinského svrchovaného území". Britská podpora Kyjeva je podle něj "zodpovědná, přesně vyměřená a koordinovaná". Ministr odmítl veřejně komentovat, zda Británie nějak užití střel omezila, napsala agentura AP. Londýn podle něj pečlivě vyhodnotil, jak ve vztahu k Rusku minimalizovat rizika spojená s dodávkou Storm Shadow.

Dodávky přicházejí v době, kdy se s napětím očekává ukrajinská protiofenziva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes uvedl, že jeho země na zahájení dalšího rozsáhlého protiútoku proti ruské armádě, která na Ukrajinu vpadla loni v únoru, potřebuje ještě více času.