Londýn/Amsterodam - Britští prokurátoři tvrdí, že mají dostatek důkazů k obvinění dvojice Rusů z plánu na vraždu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije. Britské úřady na Alexandra Petrova a Ruslana Boširova vydaly evropský zatykač, informovala agentura Reuters. Nebudou však usilovat o jejich vydání do Británie, protože "ruská ústava nepovoluje vydávání ruských občanů", uvedla prokuratura.

Skripalovi byli 4. března otráveni nervovým jedem novičok v jihoanglickém městečku Salisbury. Po týdnech v intenzivní péči lékařů se nakonec oba z útoku zotavili.

Podle šéfa londýnské protiteroristické policie Neila Basua dorazila podezřelá dvojice do Londýna z Moskvy 2. března a do ruské metropole se vrátila 4. března. Kontaminaci novičokem zaznamenali vyšetřovatelé v hotelovém pokoji, kde byli Rusové ubytováni. Do Británie zřejmě bojovou látku dopravili v lahvičce na voňavku, řekl Basu.

Prokurátoři podezírají dvojici přibližně čtyřicetiletých Rusů ze spiknutí s cílem zavraždit bývalého dvojího agenta Skripala, z pokusu o vraždu 66letého Rusa a jeho 33leté dcery a také z porušení zákona o chemických zbraních.

Sue Hemmingová z vrchního státního zastupitelství řekla, že vyšetřování nashromáždilo dostatek důkazů pro "reálnou šanci na odsouzení". Vznést obvinění proti Petrovovi a Baširovovi je podle ní "jasně ve veřejném zájmu". S ohledem na ruskou praxi nepředávat ruské občany k trestnímu stíhání do zahraničí ale prokuratura nebude Moskvu žádat o vydání podezřelých mužů, ačkoli se v srpnu objevily zprávy, že příslušná žádost je připravená.

O pokroku při vyšetřování útoku v Salisbury má dnes britské poslance informovat premiérka Theresa Mayová.

Testy OPCW potvrdily, že pár z Amesbury byl otráven novičokem

Laboratorní testy mezinárodní Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) podle agentury Reuters potvrdily závěry britských vyšetřovatelů, že pár z anglického Amesbury byl koncem června otráven nervově paralytickou látkou typu novičok. Toxické látce byli vystaveni pětačtyřicetiletý Charlie Rowley a o rok mladší Dawn Sturgessová, která později zemřela.

Londýn krátce po otravě dvojice oznámil, že pár byl zasažen nervově paralytickou látkou typu novičok, kterou byl už v březnu otráven bývalý dvojitý ruský a britský tajný agent Sergej Skripal a jeho dcera v nedalekém Salisbury. Britská vláda pak požádala OPCW sídlící v nizozemském Haagu o nezávislou identifikaci jedu.

OPCW v úterý podle agentury AP potvrdila zjištění Británie, i když chemikálii přímo nejmenovala. Uvedla rovněž, že je to "stejná toxická látka, která byla nalezena v biologických vzorcích a ve vzorcích z okolního prostředí vztahujících se k otravě Sergeje Skripala".

V případě páru v Amesbury byla zdrojem látky podle britských úřadů malá lahvička, podle bratra jedné z obětí od parfému.

V případě otravy Skripala a jeho dcery Londýn vinu připsal Moskvě, která ale jakýkoli podíl na otravě popřela. Kauza vyvolala diplomatickou krizi mezi Kremlem a Británií i dalšími zeměmi, provázenou recipročním vypovídáním diplomatů.