Británie oznámila nový celní režim, deset procent na auta platí

Londýn - Británie oznámila nový celní režim, který bude po brexitu uplatňovat vůči zbytku světa. Zachová v něm desetiprocentní clo na dovoz aut, sníží ale sazby na dovoz položek za desítky miliard dolarů, které tvoří součást dodavatelských řetězců. Uvedla to agentura Reuters.

Po desetiletích, kdy se Británie řídila společnou obchodní politikou EU, se teď Londýn soustředí na vyjednávání dohod o volném obchodu s každou zemí světa zvlášť. Cílem je mít do tří let dojednány smlouvy, které pokryjí 80 procent britského obchodu.

Nový obchodní režim dostal název UK Global Tariff (UKGT) a podle vlády bude jednodušší než unijní režim nazývaný EU Common External Tariff. Vztahovat se bude na země, s nimiž Británie nemá žádnou obchodní smlouvu, a odstraní všechny sazby do dvou procent.

"Náš nový celní režim bude přínosem pro britské spotřebitele a domácnosti, protože odstraní byrokracii a zlevní tisíce produktů každodenní potřeby," uvedla ministryně obchodu Liz Trussová. Dohoda UKGT bude ustavena v librách, právní úpravou projde ještě letos a platit by měla od ledna 2021.

V novém obchodním režimu zmizí cla na širokou škálu produktů. Znamená to, že zhruba 60 procent veškerého zboží a služeb se bude ze světa dostávat do Británie bezcelně a podle podmínek Světové obchodní organizace (WTO), případně podle již uzavřených smluv o prioritním přístupu na trh, uvedla vláda.

Británie ale zachová cla na řadu produktů, které se vyrábějí v Británii a které jsou pro britský průmysl důležité, zejména kvůli zaměstnanosti. To se týká i zemědělství, automobilového sektoru a rybolovu. Zrušena budou naproti tomu cla v objemu 30 miliard liber (924 miliard Kč) ročně na dovoz škály zboží, které vstupuje do britského dodavatelského řetězce. To jsou věci jako šrouby či matice, nářadí a další.

Vláda avizovala, že zruší i cla na výrobky, které podporují energetickou efektivitu, například termostaty a LED lampy. Zavede přechodně nulové clo na výrobky, které se používají v boji s nemocí covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. To se týká třeba osobních ochranných prostředků.

Británie rozhodla o vystoupení z EU v červnu 2016, po vleklých jednáních z bloku odešla na konci letošního ledna. Do konce tohoto roku platí přechodné období, v němž Londýn musí vyjednat zejména obchodní vztahy nebo bezpečnostní spolupráci.