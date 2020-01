Británie opouští EU, členem přestane být o půlnoci SEČ

Londýn/Brusel - Británie dnes přestane být členem Evropské unie, evropský blok opustí ve 23:00 svého času, tedy o půlnoci SEČ. Britský premiér Boris Johnson k odchodu z unie přednese projev, se společným prohlášením vystoupí také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, šéf Evropské rady Charles Michel a předseda Evropského parlamentu David Sassoli.

Odejít z unie se rozhodli britští voliči v červnu 2016 v referendu, po kterém následovalo komplikované vyjednávání o podmínkách výstupové dohody. Jednání bylo plné zvratů a dramatických situací, které vedly k pádu britské premiérky Theresy Mayové. Loni se k moci dostal Johnson, který díky prosincovým volbám získal v britském parlamentu dostatek hlasů k uskutečnění brexitu.

Při příležitosti odchodu z unie se bude dnes večer na náměstí před budovou parlamentu v Londýně konat oslava, kterou pořádá iniciativa Leave Means Leave (Odchod znamená odchod).

V Bruselu, kde mezi evropskými politiky i místními obyvateli převažuje smutek a zklamání, se velké akce připomínající poslední den Británie v EU nekonají. Předsedkyně Evropské komise von der Leyenová, šéf Evropské rady Michel a předseda Evropského parlamentu Sassoli dopoledne ve společné řeči představí svůj pohled na to, kam by se mělo společenství 27 států po brexitu ubírat. Z budov unijních institucí bez ceremonií zmizí britské vlajky, z britského stálého zastoupení při EU, které se o půlnoci stane britskou unijní ambasádou, zase zmizí unijní vlajka. Jedna z britských vlajek, která zdobila Evropský parlament, poté zamíří do blízkého muzea evropské historie.