Británie odejde z EU na konci ledna, ujistil po volbách Johnson

Londýn - Británie odejde z Evropské unie k 31. lednu příštího roku, již tomu nic nezabrání. Dnes to v projevu po vítězství vládních konzervativců ve čtvrtečních parlamentních volbách prohlásil britský premiér Boris Johnson. Podle jeho slov je nyní uskutečnění brexitu prvořadým úkolem.

"EU opustíme 31. ledna, už neexistují žádná ´pokud´, žádná ´ale´, žádná ´možná," řekl Johnson. Dodal, že volebním výsledkem, který jeho Konzervativní straně v 650členné Dolní sněmovně zajistil přinejmenším 363 hlasů, mu voliči udělili jasný mandát splnit přání Britů z června 2016. Při tehdejším referendu se většina hlasujících vyslovila pro odchod z evropského bloku.

Výsledek čtvrtečních parlamentních voleb podle Johnsona zažehnal hrozbu možného druhého referenda o britské unijní budoucnosti.

Absolutní většina v Dolní sněmovně umožní Johnsonovi schválit brexitovou dohodu, kterou vyjednal s Bruselem v říjnu. Po brexitu během takzvaného přechodného období budou pokračovat rozhovory s Bruselem o budoucích vztazích Británie s EU. Podle současných plánů by měla trvat do konce příštího roku. Z Bruselu ale již zazněly hlasy, že 11 měsíců na tak složité jednání stačit nebude.

Johnsonovi konzervativci získali v britském parlamentu většinu

Konzervativci britského premiéra Borise Johnsona ve čtvrtečních parlamentních volbách získali absolutní většinu v Dolní sněmovně a podle analytiků je proto takřka jisté, že Spojené království v lednu 2020 opustí Evropskou unii. Zatímco Konzervativní strana si výrazně polepšila a v 650členné sněmovně bude mít nejméně 362 mandátů, labouristé Jeremyho Corbyna s 203 křesly utrpěli porážku. Corbyn oznámil, že do dalších voleb stranu nepovede, post lídra ale zatím k dispozici nedal.

Na třetím místě skončila Skotská národní strana (SNP) se 48 křesly, 11 mandátů připadlo Liberálním demokratům. Deset křesel získali Liberální demokraté. Do parlamentu se dostalo také několik dalších menších uskupení včetně severoirských stran. Strana pro brexit zatím žádný mandát nemá. K 08:00 SEČ nebyly sečtené hlasy v posledních třech obvodech.

Johnsonův volební slib dokončit brexit se podle komentátorů premiérovi očividně vyplatil, neboť ovládl i volební obvody, které se tradičně hlásily k labouristům. Ti tak podle BBC mají za sebou katastrofickou noc a musí se smířit s nejhorším výsledkem za několik posledních desetiletí.

K zajištění většiny konzervativcům stačilo 326 křesel. Výrazný úspěch strany komentoval Johnson slovy, že výsledek dává jeho vládě mandát k tomu, aby realizovala brexit a příští měsíc zemi z evropského bloku vyvedla.

Corbyn je výsledkem zklamaný a uvedl, že labouristy nyní čekají jednání o budoucnosti. V tomto období chce stranu dále vést, do dalších voleb už ale jako lídr nepůjde. Ve straně se nicméně ozývají hlasy, aby post opustil rychleji.

Skotská národní strana prakticky ovládla obvody ve Skotsku. Skotská první ministryně a šéfka SNP Nicola Sturgeonová se již nechala slyšet, že Skotsko musí mít právo na další referendum o nezávislosti na Británii. Podle Sturgeonové výsledek ukazuje, že Skotové nechtějí být Johnsonovou vládou vytrženi z Evropy proti své vůli.

Skotsko v brexitovém referendu v roce 2016 hlasovalo pro setrvání v Evropské unii. V referendu o skotské nezávislosti v roce 2014 se 55 procent hlasujících vyslovilo pro setrvání ve svazku s Británií.

Volby přinesly změnu v rozložení sil rovněž v Severním Irsku, kde obyvatelé poprvé od rozdělení Irska v roce 1921 zvolili více irských separatistů než probritských unionistů. Severoirská Demokratická unionistická strana (DUP) již také přiznala porážku zástupce lídryně strany Nigela Doddse v jeho obvodu v Belfastu. Šéfka DUP Arlene Fosterová uvedla, že je z výsledků zklamaná.

Britský tisk: Konzervativci dosáhli ve volbách drtivého vítězství

Jako drtivé popisují dnes britské listy vítězství Konzervativní strany premiéra Borise Johnsona ve čtvrtečních parlamentních volbách v Británii. Podle mnohých by to mohl být nejlepší výsledek konzervativců od voleb v roce 1987. Labouristé podle nich naopak utrpěli nejhorší porážku od roku 1935. Levicový bulvár Daily Mirror píše o "předvánoční noční můře", podle pravicového bulvárního listu Daily Express je výsledek voleb vítězstvím "pro Borise... a pro brexit".

O "drtivém vítězství" píše například list The Times. Pokud se odhady potvrdí, mohlo by jít podle něj o nejlepší výsledek konzervativců od voleb v roce 1987, do kterých stranu vedla Margaret Thatcherová. Pro labouristy by naopak čtvrtek mohl přinést nejhorší výsledek "za více než 80 let". Také podle bulvárního listu The Sun dosáhl "BoJo", jak premiérovi Johnsonovi přezdívá, "drtivého vítězství".

Levicový list The Guardian označil čtvrteční odhady výsledků za "šokující" a porážku labouristů za "zdrcující". "Corbyn bude pravděpodobně čelit tlaku, aby tváří v tvář zdrcující porážce skončil," napsal The Guardian. Podle listu Financial Times je předpokládaný výsledek "zadostiučiněním" pro premiéra Borise Johnsona, který zřejmě dosáhne nejlepšího výsledku "od éry Thatcherové".

Podle listu i, který je stručným výtahem z hlavních článků serveru Independent, čeká Británii za 49 dní odchod z Evropské unie, protože lidé ve střední a severní Anglii už byli z neustálého odkládání brexitu "unavení". Také podle těchto novin bude zřejmě výsledek labouristů nejhorší od roku 1935. Ve Skotsku, které ve volbách ovládla separatistická Skotská národní strana (SNP), se podle listu rozhořela "bitva o budoucnost Spojeného království".

Pravicový bulvár Daily Mail vyzývá Brity, aby se "radovali". Konzervativci premiéra Johnsona podle něj dosáhli "fantastického vítězství". Pro levicový bulvár Daily Mirror je naopak výsledek "předvánoční noční můrou". List Metro píše o "kolapsu" labouristů. Pravicový bulvár Daily Express na titulní stránce uvedl, že je výsledek nejen "vítězstvím pro Borise", ale i "vítězstvím pro brexit", který byl hlavním volebním tématem konzervativců.