Londýn/Moskva - Za otravou bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije nervovým jedem na jihu Anglie stojí příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU hledaní podle britských úřadů jako Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Před poslanci to dnes uvedla britská premiérka Theresa Mayová, podle níž nešlo o nezávislou operaci, nýbrž o útok schválený v nejvyšších patrech ruského státu. Na muže byl vydán evropský zatykač. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že jména ani fotografie mužů "nám nic neříkají".

"Mám podezření, že chtěli vyslat signál Rusům žijícím mimo vlast, kteří byli zapojení do záležitostí souvisejících s ruským státem," řekla Mayová o březnovém útoku novičokem. "Ale je na Rusech, aby vysvětlili, co se v Salisbury stalo," dodala. Vláda si dnes předvolala chargé d'affaires ruského velvyslanectví v Londýně.

Britská prokuratura předtím oznámila, že má dostatek důkazů na to, aby dvojici přibližně čtyřicetiletých podezřelých obvinila ze spiknutí s cílem zavraždit Skripala. Muži jsou také obviněni z pokusu o vraždu bývalého dvojího agenta i jeho dcery. Prokuratura však o jejich vydání Rusko žádat nebude, taková snaha by prý byla marná. Šance na zatčení podezřelých v blízké budoucnosti jsou podle policie velmi malé.

Mayová uvedla, že Londýn využije všech dostupných prostředků, aby se podařilo pachatele postavit před spravedlnost. Británie prý bude také usilovat o zavedení dalších sankcí Evropské unie proti Rusku. Mayová v prohlášení v parlamentu varovala "spojence" před působením GRU a zdůraznila potřebu posílit společný boj proti ruské vojenské rozvědce.

Britská protiteroristická policie popsala, že Rusové novičok dopravili do Británie v balení napodobujícím parfém. Poskytla také podrobné informace o jejich pohybu během necelých tří dnů v Anglii. Do Salisbury se muži vydali nejdříve 3. března na "průzkum" a následně druhého dne ráno, přičemž Skripalovi byli nalezeni v bezvědomí na lavičce krátce po čtvrté odpoledne. Policie se domnívá, že dvojice cestovala pod krycími jmény.

Moskva zapojení v incidentu od počátku vehementně odmítá. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí uvedla, že zveřejněná jména ani fotografie vládě nic neříkají. Londýn vyzvala ke spolupráci na vyšetření případu.

Britská policie zveřejnila okolnosti útoku novičokem v Salisbury

Dvojice Rusů, která se podle britských úřadů pokusila nervovým jedem zabít bývalého ruského agenta Skripala, se do Salisbury vydala celkem dvakrát. Nejdříve 3. března na "průzkum", den na to s cílem dopravit nervově paralytickou látku novičok do Skripalova bydliště. Popisuje to dnešní prohlášení Neila Basua, který velí protiteroristickým operacím policie v Británii.

Dva dny před otravou Skripalových, 2. března, přistáli Alexandr Petrov a Ruslan Boširov pravděpodobně cestující pod krycími jmény na londýnském letišti Gatwick. Ubytovali se v hotelu City Stay Hotel ve východním Londýně. Následujícího dne se poprvé vydali do Salisbury.

"V neděli 4. března vykonali stejnou cestu z hotelu, přičemž opět jeli metrem z Bow na stanici Waterloo přibližně v 8:05 ráno, načež v cestě pokračovali vlakem do Salisbury," uvedl Basu. "Bezpečnostní kamery je zachytily v blízkosti domu pana Skripala a domníváme se, že vchodové dveře kontaminovali novičokem," pokračoval policejní velitel.

Kamery na nádraží v Salisbury zachytily Petrova a Boširova nejdříve krátce před polednem a poté při zpáteční cestě ve 13:50. Krátce po čtvrté hodině se pak objevily první zprávy o "incidentu", popisuje zpravodajská společnost BBC. Policie přivolaná do parku v Salisbury našla Skripala a jeho dceru na lavičce v "extrémně vážném stavu".

Do Moskvy odletěla dvojice Rusů označených britskou premiérkou Theresou Mayovou za pracovníky vojenské rozvědky GRU o půl jedenácté večer. Policie nemá informace o tom, že by se po 4. březnu znovu objevili v Británii.

V květnu vyšetřovatelé testovali vzorky odebrané v hotelovém pokoji dvou Rusů a zjistili kontaminaci novičokem. Ta však nedosahovala míry, která by představovala hrozbu pro zdraví veřejnosti. Výskyt látky "nebyl dostatečný na to, aby měl krátkodobé nebo dlouhodobé dopady" na organismus člověka.

Policie také vysvětlila, jak došlo k otravě Charlieho Rowleyho a jeho partnerky Dawn Sturgessové, která se nakonec stala jedinou obětí novičoku. Rowley jí v červnu daroval krabičku s lahvičkou nalezenou v kontejneru, o níž si myslel, že obsahuje voňavku. Balení však pouze napodobovalo parfém značky Nina Ricci, lahvička se speciální tryskou ve skutečnosti obsahovala bojovou látku.

"Ve skutečnosti šlo o padělanou krabici, lahvičku a trysku, které byly speciálně upravené. Chtěl bych ujistit všechny, kdo si koupili parfém Nina Ricci, mám to z důvěryhodného zdroje, že se nemají čeho bát," řekl Basu.