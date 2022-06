Británie nehodlá odstoupit od evropské úmluvy o lidských právech, řekl ministr

Londýn - Británie nemá v úmyslu odstoupit od Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, řekl dnes ministr spravedlnosti a vicepremiér Dominic Raab. Požaduje ale také, aby Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku, který prosazuje dodržování úmluvy, nevnímal své pravomoci tak rozsáhle, napsala dnes agentura Reuters.

"Naším plánem je zůstat součástí evropské úmluvy o lidských právech. Je ale také důležité, aby štrasburský soud reflektoval (svá rozhodnutí) a zůstal věrný svému mandátu, který z úmluvy vychází," řekl Raab.

Svým prohlášením vyvrátil spekulace o tom, že by Británie mohla od úmluvy odstoupit, což dříve naznačoval premiér Boris Johnson nebo konzervativní poslanec Guy Opperman. Stalo se tak poté, co ESLP v úterý soudními příkazy jednotlivě zrušil britské deportace několika migrantů do Rwandy.

Britská vláda na rozhodnutí ESLP reagovala prohlášením, že se od svého plánu nenechá odradit, rozhodnutí ESLP napadne a již "zahájila přípravy na další (deportační) let".

V odpovědi na dotaz rádia LBC dnes vicepremiér Raab neuvedl přesné datum dalšího plánovaného letu. "Nejdůležitější teď je zabývat se právní výzvou kolem soudních příkazů. Za několik týdnů je naplánované soudní řízení," řekl Raab.

Britský deportační program do Rwandy se má týkat lidí, kteří do Británie vstupují nelegálně, a jeho smyslem podle vlády je odradit migranty od absolvování nebezpečné cesty a rozbít pašerácké sítě. Deportace kritizují lidskoprávní organizace, někteří politici i Organizace spojených národů (OSN).

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod neboli Evropská úmluva o lidských právech je dokument Rady Evropy (RE), jenž v jurisdikci ESLP zajišťuje základní lidská práva. Británie byla jako jeden ze zakládajících členů RE i jedním z prvních signatářů úmluvy v Římě roce 1950.