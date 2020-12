Británie má za den přes 50.000 nakažených, zatím nejvíc

Londýn - V Británii za den přibylo více než 53.000 nových případů nákazy koronavirem, což je od začátku pandemie vůbec nejvyšší počet. V pondělí přitom úřady hlásily na 41.000 infikovaných, což také byla rekordně vysoká bilance. Úmrtí pacientů s nemocí covid-19 už ministerstvo zdravotnictví eviduje 71.567, za uplynulý den do statistik přibylo 414 obětí. Dosavadní maximum v počtu infikovaných dnes zaznamenalo také Irsko.

Zvyšující se počet infikovaných v Británii odborníci označují za znepokojivý zejména vzhledem k šíření nové nakažlivější varianty viru SARS-CoV-2 a stále větší vytíženosti nemocnic. Podle britského zdravotnického systému NHS se nyní anglické nemocnice starají o více pacientů s covidem-19 než během vrcholu první vlny pandemie letos na jaře - v pondělí jich bylo už přes 20.000.

Epidemiologové otevřeně hovoří o tom, že vláda možná bude nucena ještě více zpřísnit protikoronavirové restrikce. Velká část Spojeného království přitom už nyní spadá do nejpřísnější čtvrté kategorie opatření, což mimo jiné znamená uzavřené restaurace a obchody či zákaz setkávání členů různých domácností.

"Potřebujeme rozhodné a včasné kroky na celostátní úrovni, abychom se v lednu a únoru vyhnuli katastrofě," řekl dnes ve vysílání rozhlasové stanice BBC Radio 4 epidemiolog a vládní poradce Andrew Hayward. On a mnozí další hovoří například o možnosti uzavření škol a o přechodu žáků a studentů na dálkovou výuku.

V Británii jako v první zemi na světě začalo už počátkem prosince očkování proti covidu-19 vakcínou firem Pfizer a BioNTech. Dnes dostali první lidé druhou dávku očkování, čímž by měli získat plnou imunitu. Jednu dávku očkování už zdravotníci podali více než 600.000 lidí.

V Británii, která má téměř 67 milionů obyvatel, se od začátku pandemie koronavirem nakazilo už přes 2,38 milionu osob. Po Rusku a Francii to je nejvíce v Evropě. Co do počtu obětí je Británie nejhůře postiženou evropskou zemí po Itálii.

Irsko za posledních 24 hodin zaregistrovalo 1546 nových případů koronaviru, což je nejvyšší počet od začátku epidemie v zemi. Dosavadní rekord činilo 1296 případů ze soboty. Podle agentury Reuters se má ve středu sejít irská vláda, aby zvážila zpřísnění opatření proti šíření koronavirové nákazy.

Denní počty nakažených se v Irsku zvyšují od uvolnění restrikcí na začátku prosince, kdy země vykazovala nejnižší přírůstky infikovaných v poměru k počtu obyvatel v celé Evropské unii.

Studie: Očkujte dva miliony Britů týdně, nebo přijde třetí vlna

Británie musí každý týden naočkovat dva miliony lidí, aby předešla třetí vlně epidemie koronaviru. Vyplývá to z dnes zveřejněné studie Londýnské školy hygieny a tropické medicíny (LSHTM) citované agenturou Reuters. V opačném případě prý v roce 2021 hrozí ještě více úmrtí a pacientů na jednotkách intenzivní péče, než jich bylo při letošním vrcholu epidemie, uvádí studie, která ještě bude přezkoumána.

V Británii od začátku epidemie s covidem zemřelo 71.217 lidí a celkem se již nakazilo 2,336.704 Britů. V posledních dnech se navíc z Británie do celého světa šíří nová varianta koronaviru, která nezpůsobuje sice horší průběh nemoci, ale šíří se o 70 procent rychleji než původní covid-19.

Jediná možnost, jak dostat počet pacientů na jednotkách intenzivní péče pod úroveň, jakou Británie zažila na jaře, je "zavedení čtvrtého nejvyššího stupně omezení v celé Británii, kompletní uzavření škol po celý leden a očkování dvou milionů lidí každý týden," vypočítává studie.

V reakci na zveřejnění studie mluvčí ministerstva zdravotnictví uvedl, že "v nadcházejících týdnech a měsících bude podíl očkovaných stoupat spolu s dostupností dalších milionů dávek vakcíny a rozšířením programu," cituje agentura Reuters. Vláda uvádí, že zajistila brzký přístup k 357 milionům dávek vakcíny od různých výrobců.

Británie byla první země na světě, která schválila vakcínu společností Pfizer a BioNTech. Ve čtvrtek vláda uvedla, že vakcínu dosud dostalo 600.000 Britů.