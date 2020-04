Británie má po Itálii už nejvíce mrtvých s covidem-19 v Evropě

Berlín/Madrid/Moskva - V Británii dnes po změně vedení statistiky narostl počet zemřelých s covidem-19 o téměř 4500 na 26.097, a země má tak po Itálii (27.682) nejvíce obětí v Evropě. Zdaleka nejpostiženější zemí světa ale zůstávají USA, kde je přes milion nakažených a počet mrtvých se blíží k 60.000. V mnoha zemích ovšem výrazně roste počet uzdravených, a některé z nich tak přistupují k uvolňování opatření přijatých proti koronaviru. Německo dnes ale prodloužilo do 14. června varování před cestami do zahraničí; týká se to i Česka.

Evropské země dál hlásí nárůst počtu mrtvých s covidem-19, přibývá ale i lidí, kteří se z nemoci zotavili. Nejvíce obětí nadále registruje Itálie (27.682), na druhou příčku se dnes dostala Británie s více než 26.000 mrtvými. Za 24 hodin v zemi přibylo 4419 úmrtí, neboť se do statistiky začali započítávat i mrtví mimo nemocnice, hlavně z pečovatelských domů.

Třetí je v evropské bilanci obětí covidu-19 Španělsko (24.275), které dnes ohlásilo rekordní počet uzdravených za den - 6399. Jen o něco málo méně zemřelých hlásí Francie (24.087). Z velkých evropských zemí je na tom nadále nejlépe Německo, které má na zhruba 160.000 nakažených 6115 úmrtí.

Už v březnu Německo varovalo před cestami do zahraničí až do konce dubna, nyní opatření prodloužilo do půlky června. Skoro polovina Němců podle průzkumu institutu YouGov nechce, aby se pro letošní dovolené otevřely hranice. Ministr vnitra Horst Seehofer chce dohodnout prodloužení hraničních kontrol s Rakouskem, Francií, Švýcarskem, Lucemburskem a Dánskem do 15. května. Hraniční přechody s Českem a trojicí dalších sousedních zemí Německo nekontroluje, jsou tam jenom četnější hlídky.

Z Británie dnes kromě nárůstu počtu mrtvých přišly i radostnější zprávy. Premiér Boris Johnson se snoubenkou oznámili narození syna.

Denní přírůstky nakažených a zemřelých jsou nadále stabilní ve střední Evropě. V Polsku zemřelo s covidem-19 už 624 lidí, v Maďarsku 300 a na Slovensku 22. V Česku je k dnešnímu dni 227 mrtvých s covidem-19.

Evropská komise ve své nové zprávě konstatovala, že kvůli koronaviru se ekonomika v eurozóně téměř zastavila. Shodla se také na tom, že fond pro oživení ekonomik by měl být k dispozici začátkem příštího roku společně s příštím sedmiletým rozpočtem EU. Členské země bloku by měly pomoc dostávat ve formě půjček, přímých grantů a finančních záruk.

USA mají zhruba třetinu ze tří milionů celosvětově nakažených. Na covid-19 tam zemřelo kolem 59.000 lidí, což mnoha Američanům evokovalo vzpomínky na válku ve Vietnamu, byť jde svou podstatou o nesrovnatelné události. Ve vietnamské válce padlo 58.000 Američanů a tato válka ze 60. a 70. let zůstává pro USA jedním z největších traumat 20. století.

Americká ekonomika v prvním čtvrtletí zaznamenala kvůli dopadům koronaviru nejhlubší propad od globální finanční krize z roku 2009. Hrubý domácí produkt (HDP) se v přepočtu na celý rok snížil o 4,8 procenta.

V Rusku se počet nakažených blíží 100.000, nově tam za den přibylo 5841 případů, což je méně než předchozí den. V zemi už zemřelo 972 lidí, za posledních 24 hodin přírůstek poprvé překonal sto mrtvých.

Počet nově nakažených stoupl i v Číně - v úterý jich přibylo 22, o den dříve jenom šest. Země, odkud se koronavirus rozšířil do celého světa, ale nehlásí stejně jako předchozí den žádné úmrtí. Peking uvolňuje karanténní opatření a karanténa po příjezdu se bude týkat jenom těch, kdo se vrátí z ciziny nebo z rizikových čínských oblastí. Čínský zákonodárný sbor po odkladu kvůli pandemii zahájí zasedání 22. května.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo dnes Čínu znovu vyzval, aby umožnila kontrolu virologické laboratoře ve Wu-chanu, kterou někteří označují za původce nákazy koronavirem.

Po celém světě se mezitím horečně hledá lék na covid-19 a vakcína. Podle americké společnosti Gilead prošel úspěšně testem experimentální lék remdesivir, který se pokusně použil v Česku.

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes prohlásil, že jeho organizace od počátku konala rychle a rozhodně, aby varovala svět před koronavirem. Oznámil také, že svolá expertní komisi WHO, aby zhodnotila dosavadní vývoj pandemie.