Británie má celkem přes 7000 mrtvých, v Německu přibylo 4003 nakažených

Berlín/Londýn/Madrid/Moskva/Paříž/Řím - Britská bilance covid-19 narostla na 7097 mrtvých, vláda hlásí o 938 obětí více než v úterý. Zároveň eviduje asi 8500 dalších lidí s koronavirem. V Itálii zemřelo za den 542 nakažených koronavirem, méně než v předchozích dvou dnech. Nakažených přibylo 3836, více než v úterý, uvedly místní úřady. V Německu za úterý přibylo 4003 pacientů s nemocí covid-19 a 254 lidí na komplikace související s koronavirem zemřelo. Francouzská vláda ohlásila dalších 541 úmrtí pacientů s koronavirem, nové údaje z domovů důchodců neposkytla. Hospitalizováno je 30.375 nakažených. Rusko již druhý den po sobě zaznamenalo zvýšení počtu osob nakažených koronavirem během 24 hodin o více než 1000 případů. Ve Španělsku za den zemřelo dalších 757 lidí s koronavirem.

Británie hlásí dalších 938 úmrtí, celkem přes 7000

V britských nemocnicích už zemřelo 7097 lidí, u nichž se potvrdila nákaza koronavirem. Nová bilance ministerstva zdravotnictví znamená denní nárůst o 938 úmrtí, což je pro Británii nové maximum. Počet známých nakažených stoupl z 52.242 na 60.733, tedy bezmála o 8500. Dosud byl nejvyšší přírůstek v tomto směru zaznamenám v neděli, kdy bylo ohlášeno bezmála 6000 nových případů infekce.

Británie je v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 jednou z nejhůře zasažených evropských zemí. Více pozitivně testovaných pacientů hlásí pouze Francie, Německo, Itálie a Španělsko, v Německu ovšem oficiální bilance uvádí výrazně nižší počet úmrtí.

Denní údaje o počtu nakažených i mrtvých v Británii poměrně rychle stoupají, na začátku minulého týdne hlásila vláda asi 2600 potvrzených případů nákazy a 180 úmrtí v rozmezí 24 hodin. Experti ovšem podle zpravodajského serveru BBC varují, že změny v celostátní bilanci nejsou příliš spolehlivým ukazatelem vývoje, protože "mohou částečně odrážet problémy v systému hlášení, spíše než skutečné změny trendu". Deník Financial Times zase v úterý napsal, že úmrtí lidí na covid-19 se do hlášení britské vlády dostávají s průměrným zpožděním tří dnů.

Jedna z vládních poradkyň pro vědecké otázky dnes médiím sdělila, že šíření viru se v Británii "nevymyká kontrole". Angela McLeanová tuto "dobrou zprávu" zčásti připisuje dramatickému poklesu v počtu lidí využívajících hromadnou dopravu. Expertka britského ministerstva obrany jako další pozitivní signál hodnotila čtyřprocentní denní růst počtu pacientů na jednotkách intenzivní péče.

Jedním z nich je i britský premiér Boris Johnson, který se už skoro dva týdny potýká s nemocí covid-19. Hospitalizován byl kvůli přetrvávajícím horečkám a kašli v neděli večer, o den později jej přesunuli na JIP pro případ, že by potřeboval plicní ventilaci.

"Nejčerstvější zprávy z nemocnice jsou takové, že předseda vlády zůstává v intenzivní péči, kde se jeho stav zlepšuje. Také vám mohu říci, že už se na lůžku posadil a pozitivně interagoval s lékařským týmem," řekl při podvečerní tiskové konferenci kabinetu ministr financí Rishi Sunak.

Vládní experti na konci března odhadovali, že Británie bude mít ohledně epidemie covid-19 to nejhorší za sebou po Velikonocích, nyní se ale objevují signály, že vrchol zdravotnické krize by mohl přijít o něco později. V zemi už více než dva týdny platí omezení pohybu osob a Sunak se večer odmítl vyjádřit k tomu, kdy by mohla celostátní karanténa skončit.

Kvůli náporu na zdravotnický systém vzniká několik polních nemocnic. Pacienty již začalo přijímat provizorní zdravotnické zařízení vybudované v prostorách londýnského výstaviště ExCeL, podobná dočasná nemocnice v Birminghamu podle informací BBC zahájí provoz v pátek. Vládní plány údajně počítají s celkem 17 takovýmito lokalitami, pokud bude taková dodatečná kapacita potřeba.

Kromě vytížení státního zdravotnictví je v Británii hojně diskutovaným bodem také testování lidí na infekci virem SARS-CoV-2. Laboratoře v zemi aktuálně zvládají asi 14.000 testů denně, celkem byly od začátku šíření koronaviru prověřeny vzorky od necelých 250.000 lidí. Testy zatím absolvoval jen zlomek zdravotnických pracovníků.

Vláda slibuje masivní rozšiřování testovacích kapacit, příští týden prý budou na úrovni 25.000 vzorků za den, pro konec měsíce byl stanoven cíl 100.000 testů denně.

V Itálii zemřelo za den opět méně nakažených - 542

V Itálii zemřelo za posledních 24 hodin 542 lidí nakažených koronavirem, což je méně než v předchozích dvou dnech. Informoval o tom deník Corriere della Sera. Případů nákazy za den přibylo 3836, což je o osm stovek více, než italská civilní ochrana oznámila v úterý, kdy byl tento údaj nejnižší za téměř čtyři týdny.

Celkem se od konce ledna v Itálii potvrdilo 139.422 případů nákazy, z toho 17.669 lidí zemřelo a 26.491 se už vyléčilo.

Za posledních 24 hodin rovněž ubylo pacientů, kteří jsou na jednotkách intenzivní péče. Zatímco v úterý jich tam leželo 3792, nyní jich je 3693. Tento počet klesá už týden. Hospitalizováno je nyní v Itálii 32.000 lidí s nemocí covid-19, na 63.000 osob s potvrzenou nákazou je v domácí péči.

Co do počtu obětí koronaviru je Itálie nejhůře zasaženou zemí světa, v počtu potvrzených případů nákazy je třetí po USA a Španělsku.

Ve Španělsku za den zemřelo dalších 757 lidí s koronavirem

Španělsko hlásí za posledních 24 hodin dalších 757 obětí koronaviru. Počet nově zemřelých oproti předchozímu dni tak druhý den po sobě vzrostl, uvedla dnes agentura Reuters. Dohromady už jihoevropská země eviduje 14.555 mrtvých s nemocí covid-19 a 146.690 infikovaných. V úterý bylo nakažených 140.510.

Procentuální míra denního nárůstu počtu obětí ve Španělsku mírně klesla, uvedlo španělské ministerstvo zdravotnictví. Zatímco dnes činí 5,5 procenta, při úterní aktualizaci to bylo 5,7 procenta, ačkoli denní nárůst počtu obětí činil 743.

Z celkového počtu zaznamenaných nákaz ve Španělsku zůstává pozitivních případů 6180. Dalších 48.021 lidí se už nemoci zbavilo.

Podle španělského deníku El País ministerstvo zdravotnictví odhaduje, že 15 z každých 16 infikovaných lidí v zemi nebylo zachyceno. Jaký je skutečný počet nakažených lidí má poodhalit chystané reprezentativní testování populace.

Španělsko plánuje postupné uvolňování přísných opatření proti šíření viru od konce dubna. Ministryně financí María Jesús Monterová dnes v rozhovoru s televizí Antena 3 uvedla, že po 26. dubnu se občané budou moci pomalu vracet k normálnímu životu. V zemi platí od 15. března přísný zákaz vycházení. Lidé nemají povolené ani procházky.

Francouzské nemocnice hlásí dalších 541 obětí covid-19

O 541 úmrtí v nemocničním prostředí narostla dnes oficiální bilance epidemie nemoci covid-19 ve Francii. Nemocnice po celé zemi aktuálně evidují 7632 smrtelných případů nemoci z koronaviru, dalších 3237 obětí už nahlásily domovy pro seniory. Nové údaje z těchto zařízení francouzská vláda neposkytla, náměstek ministra zdravotnictví Jérôme Salomon na tiskové konferenci hovořil o "technickém problému".

Vládní statistika o obětech epidemie tedy narostla na 10.869 úmrtí od začátku března. Více mrtvých bylo v této souvislosti hlášeno pouze ze Spojených států, Španělska a Itálie.

Salomon médiím sdělil, že ve Francii je aktuálně hospitalizováno 30.375 lidí, kteří se nakazili virem SARS-CoV-2, z nichž 7148 je ve vážném stavu. Růst počtu nejkrizovějších případů nyní výrazně zpomaluje, uvedla agentura AFP.

V nemocnicích se infekce od počátku šíření viru potvrdila u 82.000 lidí. V úterý večer vláda těchto případů hlásila 78.167, přičemž denní nárůst byl podobný jako dnes. Přes 21.000 lidí, kteří museli být po infekci koronavirem hospitalizováni, už bylo z nemocnic propuštěno.

Dnešní den byl pro Francii už 23. v režimu celostátní karantény, který je zde obzvláště přísný. Začal platit 17. března a jeho platnost bude podle všeho v příštích dnech podruhé prodloužena.

Agentury Reuters a AFP večer s odvoláním na vyjádření kanceláře prezidenta Emmanuela Macrona napsaly, že pohyb obyvatel zůstane omezený i po 15. dubnu, což je dříve ohlášený termín možného uvolnění režimu. Elysejský palác neupřesnil, o kolik dní bude plošná karanténa prodloužena, oznámil však, že hlava státu bude v pondělí večer informovat obyvatele o rozhodnutích souvisejících s bojem proti koronaviru.

Do té doby prý bude Macron o situaci jednat s "velkým počtem hráčů a společností, francouzských, evropských i mezinárodních, aby s nimi probral hlavní otázky kolem covid-19 a připravil rozhodnutí, která v pondělí oznámí Francouzům".

Premiér Édouard Philippe se dnes nechal slyšet, že ještě nenastal čas na rušení omezení zavedených v zájmu boje proti viru SARS-CoV-2. Zároveň uvedl, že tato opatření přináší ovoce a že epidemie covid-19 ve Francii slábne. "Šíření se zpomaluje do takové míry, že se možná blížíme k něčemu, co lze brát jako vyrovnání křivky... Pakliže se to potvrdí, je to velmi dobrá zpráva. A bude to bezpochyby účinek izolace," řekl.

V Německu za úterý přibylo 4003 nakažených, 254 lidí zemřelo

V Německu v úterý zemřelo dosud rekordních 254 lidí nakažených koronavirem, uvedl dnes Institut Roberta Kocha (RKI). Celkem spolková republika registruje 1861 obětí a 103.228 infekcí. Vědci z univerzity z dolnosaského Göttingenu ale mají za to, že ve skutečnosti už se koronavirem nakazily stovky tisíc Němců.

Za úterý RKI zaznamenal 4003 nových případů nákazy, po pondělních 3834. Nejpostiženější spolkovou zemí zůstává Bavorsko s více než 27.500 nakaženými a více než 560 mrtvými. Za Bavorskem následují Severní Porýní-Vestfálsko a Bádensko-Württembersko, které mají každá zhruba 21.000 infikovaných.

Institut spadající pod německé ministerstvo zdravotnictví vychází z toho, že přes 33.000 nakažených se už vyléčilo.

Odborníci zároveň předpokládají, že ve skutečnosti se novým typem koronaviru infikovalo daleko více než 103.228 lidí. U řady nakažených totiž nemoc covid-19, kterou koronavirus způsobuje, provází jen velmi mírné symptomy, a proto ani nevyhledají lékaře.

Vědci z univerzity Göttingenu vycházejí z toho, že do konce března už v Německu bylo nejméně 460.000 nakažených. Úřady jich v tu dobu registrovaly jen 61.913. Experti proto upozorňují, že pro vládu bude těžké rozhodovat o uvolnění přísných opatření, protože neví, kolik už se skutečně infikovalo lidí.

Aby spolková republika epidemii zvládla, shání velké množství zdravotních ochranných pomůcek. Především z Číny, s jejímž vedením kvůli tomu jednala i kancléřka Angela Merkelová, má tento týden dorazit celkem 40 milionů ochranných masek.

Roušky se chystá vyrábět také automobilka BMW, a sice především pro své zaměstnance. Plánuje, že za pár týdnů jich bude schopna produkovat až 300.000 týdně.

Rusko zaznamenalo další denní nárůst nakažených koronavirem

Rusko již druhý den po sobě zaznamenalo zvýšení počtu osob nakažených koronavirem během 24 hodin o více než 1000 případů. Podle agentury TASS to dnes dopoledne oznámil operační štáb pro boj s koronavirem, který rovněž informoval o pěti nových úmrtí infikovaných osob. Ruský prezident Vladimir Putin vyzval krajany, aby vydrželi v domácí izolaci a přislíbil zvláštní odměny lékařům a dalším ošetřovatelům.

V 81 regionech Ruské federace je podle štábu k dnešnímu dni evidováno 8672 případů koronavirové nákazy, což je proti úterý o 1175 případů více. Celkem v zemi dosud zemřelo 63 lidí infikovaných koronavirem SARS-CoV-2. Na druhé straně přibylo 86 uzdravených a nákazu tak dosud překonalo 580 lidí, uvedl rovněž štáb.

Hlavním epicentrem nákazy je nadále Moskva. Od úterý v ruské metropoli zaregistrovali 660 nových případů, což zvýšilo celkovou bilanci na současných 5841 infikovaných osob.

Putin dnes na poradě s ministry a gubernátory o opatřeních proti epidemii přislíbil lékařům, léčícím nemocné s nemocí covid-19, příplatky ve výši 80.000 rublů (asi 26.500 Kč) měsíčně. Dalším zdravotníkům slíbil prémie ve výši 25.000 až 50.000 rublů měsíčně (asi 8300 až 16.600 Kč), uvedl list Kommersant. Tyto prémie mají být vypláceny po tři měsíce, počínaje dubnem.

Zdravotníky prezident podle agentury Interfax přirovnal k vojákům v první frontové linii, a také nařídil jim poskytnout na účet federálního rozpočtu zvláštní pojistky jako vojákům. Připomněl, že regiony už dostaly z federálního rozpočtu 33 miliard rublů (asi 11 miliard Kč) na zvýšení kapacit zdravotnických zařízení. Doufá prý ale zároveň, že vzhledem k vývoji epidemie nebudou tyto rezervy nakonec vůbec potřeba.

Lidem, kteří kvůli epidemii přišli o práci, prezident slíbil, že v dubnu, květnu a červnu dostanou podporu v nezaměstnanosti v maximální možné výši 12.130 rublů (asi 4022 Kč).

"Naše země musela nejednou čelit vážným zkouškám, ale Rusko všechno zvládlo. Porazíme i tuto nákazu koronavirem. Společně všechno překonáme," zdůraznil Putin, který se na Rusy obrátil z televizní obrazovky už potřetí za dva týdny.