Británie je skeptická k mírovým jednáním mezi Ruskem a Ukrajinou

Londýn - Britská ministryně zahraničí Liz Trussová dnes stanici BBC řekla, že je skeptická ohledně rozhovorů ukrajinských a ruských vyjednávačů. Aby byly úspěšné, ruský prezident Vladimir Putin by musel stáhnout své vojenské jednotky, prohlásila šéfka britské diplomacie. Podle Trussové je třeba Putina zastavit "za každou cenu".

"Jsem skeptická k mírovým jednáním, když Putin stále válčí na Ukrajině. Musí zavést příměří a stáhnout své vojáky, aby byly brány vážně," uvedla Trussová.

"Pokud nezajistíme, aby Vladimir Putin na Ukrajině prohrál, je pravděpodobné, že bude chtít jít dál. Musíme ho zastavit za každou cenu. Je velmi důležité, abychom Putina zastavili. Je skutečnou hrozbou, které svět čelí," dodala ministryně.

"Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom potrestali ruský režim. V současné době na Ukrajinu posíláme zbraně protivzdušné obrany, protože nechceme, aby tento konflikt pokračoval. Proto musíme být nyní tvrdí," odpověděla Trussová na otázku, co myslí tím, že je Putina třeba zastavit za každou cenu. "A proto musíme spolupracovat se zeměmi po celém světě. S některými z nich nebudeme souhlasit v mnoha a mnoha otázkách, ale v čem se s nimi shodneme, je to, že nemůžeme sledovat, jak se Rusko jednoduše veze po suverenitě jiného národa," dodala ministryně.