Británie dá o 2,1 miliaardy liber více na přípravy brexitu bez dohody

Londýn - O 2,1 miliardy liber (59,3 miliardy Kč) zvýšila britská vláda objem finančních prostředků určených na přípravy na případný odchod Británie z Evropské unie bez dohody. Oznámil to ministr financí Sajid Javid. Premiér Boris Johnson avizoval, že hodlá Spojené království z EU vyvést na konci října - ať už se dohodu s Bruselem podaří uzavřít, či nikoli.

"Vzhledem k tomu, že do odchodu Spojeného království z Evropské unie zbývá jen 92 dní, je nezbytně důležité, abychom zintenzivnili plánování," řekl dnes Javid. Zdůraznil, že Británie chce dohodu s EU, trvá ale na tom, aby z ní zmizela podle něj "antidemokratická" irská pojistka. Ta má po brexitu zabránit hraničním kontrolám mezi Irskou republikou a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království. Pokud se dohodu uzavřít nepodaří, nebude podle Javida Londýn váhat odejít i bez ní.

Dodatečné více než dvě miliardy liber by se měly použít mimo jiné na zajištění hranic, vytvoření zásob léků a podporu firem. Část peněz poputuje také na logistiku - zajištění trajektové dopravy a skladovacích prostor. Zhruba 138 milionů liber (3,9 miliardy Kč) ministerstvo financí vyčlenilo na osvětovou kampaň, která by podle agentury Reuters mohla být jednou z největších v mírových dobách. Část této sumy poputuje také na konzulární pomoc Britům, kteří by se po brexitu bez dohody dostali do problémů v zahraničí.

Dnešní oznámení znamená, že britská vláda na přípravy na brexit bez dohody vydá celkem nejméně 6,3 miliardy liber (178 miliard Kč), upozornila agentura Reuters.

Javidův předchůdce Philip Hammond, který je odpůrcem neřízeného odchodu Británie z EU, čelil kritice z řad příznivců brexitu, že na možnost odchodu bez dohody Spojené království málo připravuje.

Stínový ministr financí John McDonnell dnes v reakci na Javidův krok uvedl, že jde o "odpudivé mrhání penězi daňových poplatníků", neboť většina poslanců v parlamentu před časem dala jasně najevo, že odchod Británie z EU bez dohody chtějí zablokovat. "Tato vláda mohla vyloučit brexit bez dohody a ty miliardy vynaložit na školy, nemocnice a lidi," řekl McDonnell.