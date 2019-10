Británie čeká, zda se dnes bude hlasovat o brexitové dohodě či ne

Londýn/Štrasburk - Premiér Boris Johnson chce, aby britský parlament dnes hlasoval o nové brexitové dohodě, kterou vyjednal ve čtvrtek s Evropskou unií. Zda to ale předseda Dolní sněmovny John Bercow umožní, není jasné. Britská média vesměs předpokládají, že Bercow žádost kabinetu zamítne. Ať už ale dnes odpoledne předseda dolní komory parlamentu rozhodne jakkoli, hodlá Johnsonova vláda předložit prováděcí zákon k dohodě, který by dokument převedl do britského práva. Británie by měla EU opustit 31. října, tedy za deset dní. Zda se tak stane, je ale nejisté.

Bercow by měl dnes odpoledne krátce po zahájení parlamentní schůze oznámit, zda umožní hlasování o nové brexitové dohodě. Podle agentury Reuters zveřejní své rozhodnutí kolem 15:30, podle DPA až kolem 16:30 SELČ. Britská média tvrdí, že je pravděpodobné, že žádost vlády zamítne, neboť o stejné věci se v podstatě hlasovalo již v sobotu.

Na mimořádné sobotní schůzi přijali poslanci dodatek poslance Olivera Letwina, jehož cílem bylo zabránit brexitu bez dohody. Podle dodatku se musí s definitivním schválením brexitové dohody počkat, dokud její obsah nebude převeden do britského práva. Po přijetí dodatku vláda stáhla plánované hlasování o samotné dohodě.

Bercow už dříve řekl, že "zjevným účelem" dnešního hlasování by bylo "anulovat či se vyhnout" důsledkům přijetí Letwinova dodatku. Z toho britská média vyvozují, že dnešní hlasování neumožní. Bercow už v minulosti odmítl, aby poslanci hlasovali dvakrát o téže záležitosti, tehdy v případě brexitové dohody bývalé premiérky Theresy Mayové.

Mluvčí britské vláda dnes uvedl, že by vláda hlasování o dohodě zrušila, pokud by jej Bercow umožnil s tím, že zároveň umožní hlasovat i o pozměňovacích návrzích.

Ať se předseda Dolní sněmovny rozhodne jakkoli, hodlá vláda už dnes předložit návrh zákona, který by brexitovou dohodu převedl do britského práva.

Mluvčí opozičních labouristů pro brexit Keir Starmer řekl, že jeho strana hodlá navrhnout dodatky. Jedním z nich by mohla být celní unie Spojeného království s EU, dalším vypsání druhého referenda.

"Poslanci a lordi budou mít před sebou dnes zákon, který zajistí brexit 31. října, ochrání pracovní místa a celistvost Spojeného království a umožní nám posunout se k prioritám obyvatel, jako jsou zdravotnictví, vzdělávání a zločinnost," uvedl dnes ministr pro brexit Stephen Barclay.

V souladu se zákonem z počátku září požádal v sobotu Johnson předsedu Evropské rady Donalda Tuska o další odklad termínu odchodu Spojeného království z evropského bloku. Do Bruselu nicméně poslal kromě nepodepsané žádosti o odklad i další podepsaný dopis, ve kterém uvedl, že s odkladem nesouhlasí a považuje jej za chybu. Johnsonův mluvčí dnes upozornil, že není jisté, zda EU bude s dalším odkladem brexitu souhlasit.

Mluvčí Evropské komise Mina Andreevová dnes prohlásila, že EU se žádostí zabývá.

Britská média se věnují šancím Johnsona na schválení dohody

Šancím, které má premiér Johnson v boji za schválení nové brexitové dohody, se dnes na titulních stránkách věnuje většina britských médií. Podle analýzy listu Financial Times existuje možnost, že se tento týden dohodu schválit podaří. Další média ale uvádějí, že další vývoj kolem brexitu se dá jen těžko předvídat. Probrexitové listy dnes kritizují opoziční labouristy a jejich úsilí o schválení dodatků k dohodě. Například bulvár Daily Mail označuje tuto snahu za sabotáž.

Podle Financial Times v sídle britských premiérů v Downing Street sílí přesvědčení, že Johnson "dokáže přerušit sérii porážek z víkendu a má nyní podporu 320 poslanců potřebných pro vítězství". "Nyní máme potřebný počet," stojí také v titulku listu Metro, který cituje ministra zahraničí Dominika Raaba. List ale zároveň upozorňuje, že opozice se chystá přijmout "desítky pozměňovacích návrhů", mezi nimiž je mimo jiné návrh na uspořádání druhého referenda či na vytvoření celní unie s EU.

Deník i, který je stručným výtahem z hlavních článků serveru Independent, píše, že opoziční labouristé podpoří Johnsonovu dohodu, ale jen v případě, že ji vláda následně předloží ke schválení lidem v referendu.

Probrexitová média labouristy dnes na titulních stránkách ostře kritizují. "Corbyn plánuje sabotovat premiérovu dohodu," napsal bulvár Daily Mail. Labouristé podle něj "kují pikle, aby zhatili brexit". "Jak se opovažují! Nový komplot, jak se zmocnit brexitu," napsal v titulku pravicový bulvár Daily Express. "Teď je to BoJo kontra brexitoví banditi: druhé kolo," zdí titulek bulváru The Sun. BoJo je zkratka užívaná pro premiéra Borise Johnsona.

Konzervativní The Daily Telegraph hovoří o "guerillové válce", kterou vede "povstalecká aliance" poslanců, jež chce zabránit odchodu Británie z EU. Výsledek případného hlasování o nové brexitové dohodě je podle něj těžké předpovídat. Johnson se připravuje na další týden "parlamentní šikany", doplnil The Daily Telegraph.

Také levicový The Guardian napsal, že Johnson čelí "nové hrozbě", neboť labouristé prohlásili, že budou usilovat o spojenectví s konzervativními rebely a severoirskou Demokratickou unionistickou stranou (DUP), pomocí kterého by zabránili schválení nové brexitové dohody, nebo prosadili schválení brexitu v měkčí verzi. List The Times rovněž informuje o plánech labouristického lídra Jeremyho Corbyna na prosazení dodatků k brexitové dohodě. Podle jeho zdroje by v tom případě nezbývalo Johnsonovi nic jiného, než "přijmout odklad a znovu se pokusit o uspořádání předčasných voleb".