Británie bude v předčasných volbách vybírat novou Dolní sněmovnu

Londýn - V Británii se dnes uskuteční předčasné parlamentní volby, které by měly vyřešit spor kolem plánovaného odchodu Británie z Evropské unie. Podle průzkumů veřejného mínění zvítězí Konzervativní strana premiéra Borise Johnsona. Otázkou ale zůstává, zda se jí podaří získat absolutní většinu.

Opozičním labouristům Jeremyho Corbyna se totiž v posledních dnech podařilo náskok konzervativců snížit. Volební místnosti se pro 46 milionů voličů otevřou v 08:00 SEČ. První odhady výsledků se čekají krátce po hlasování, které skončí ve 23:00 SEČ. Sčítání hlasů se ale zřejmě protáhne až do pátečního rána.

Pokud se Johnsonovým konzervativcům podaří získat v Dolní sněmovně většinu, vystoupí zřejmě Británie na konci ledna příštího roku z Evropské unie. V případě, že by se premiérem stal labourista Corbyn, snažila by se Británie během tří měsíců vyjednat s EU novou dohodu, kterou by Britové následně dostali ke schválení v referendu. V něm by se mohli vyslovit i pro setrvání v evropském bloku. Corbyn před časem zdůraznil, že by sám před lidovým hlasováním zaujal neutrální stanovisko.

Naděje na většinovou vládu labouristů jsou mizivé, Corbyn by tak zřejmě musel vytvořit kabinet menšinový. Pro ten by musel hledat podporu u menších stran v parlamentu. Kromě konzervativců a labouristů by se do Dolní sněmovny mohli dostat také Liberální demokraté, Skotská národní strana (SNP), zelení, Strana pro brexit a několik stran ze Severního Irska.