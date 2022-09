Británie bude dále poskytovat Ukrajině vojenskou pomoc, slíbila Trussová v OSN

Britská premiérka Liz Trussová hovoří na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.

Britská premiérka Liz Trussová hovoří na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. ČTK/AP/Bebeto Matthews

New York - Británie bude Ukrajině poskytovat vojenskou pomoc do té doby, než Kyjev vyhraje válku proti Rusku. Na Valném shromáždění OSN to slíbila nová britská premiérka Liz Trussová. Uvedla také, že ekonomická síla demokratických států může pomoci potlačit autoritářství.

"V tomto kritickém okamžiku konfliktu slibuji, že zachováme nebo zvýšíme naši vojenskou podporu Ukrajině na tak dlouho, jak to bude nutné (...). Nepřestaneme v tom, dokud Ukrajina nezvítězí," řekla Trussová.

Ruský prezident Vladimir Putin ohlásil ve středu ráno částečnou mobilizaci. Podpořil také konání referend o připojení k Rusku v Moskvou okupovaných či ovládaných částech ukrajinského území.

Podle Trussové se tak "snaží ospravedlnit své katastrofální selhání" na Ukrajině. "Tohle nebude fungovat. Mezinárodní aliance je silná, Ukrajina je silná," řekl britská premiérka.

Trussová dále přislíbila, že "Británie bude do roku 2030 vynakládat tři procenta svého hrubého domácího produktu na obranu, čímž si v Evropě jako bezpečnostní aktér zachová vedoucí postavení".

Nakonec vyzvala k vytvoření rozsáhlého liberálního hospodářského plánu, jakéhosi "ekonomického NATO". "Skupina G7 a naši podobně smýšlející partneři musí jednat jako ekonomické NATO, aby společně bránili naši prosperitu," řekla.