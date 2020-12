Británie a USA podepsaly dohodu zajišťující pokračování obchodu

Londýn - Británie a Spojené státy dnes podepsaly dohodu o celních postupech, která zajistí plynulý tok obchodu mezi oběma zeměmi, až v lednu pro Británii skončí přechodné období a země definitivně opustí zbylé vazby na Evropskou unii. Oznámilo to britské ministerstvo financí.

"Je to důležitá dohoda, která zajišťuje kontinuitu po výstupu z EU. Ukazuje sílu celních vtahů mezi USA a Británií," uvedl v prohlášení tajemník ministerstva financí Alexander Jesse Norman.

Dohoda umožní Británii pokračovat ve spolupráci v boji s celními delikty. Poskytuje také právní základ pro režimy usnadňující tok zboží mezi oběma zeměmi, upozornila agentura Reuters.

Británie také jedná s USA o dohodě o volném obchodu. Server Politico tento týden uvedl, že měl možnost nahlédnout do dokumentů týkajících se jednání. Podle nich už některé kapitoly dohody schválily obě strany, v některých důležitých oblastech však zůstávají značné rozdíly. Termín pro dokončení dohody byl stanoven na duben.

Spojené státy jsou pro Británii největším exportním trhem, do USA míří přes 15 procent britského exportu. Spojené státy pak v uplynulém finančním roce poprvé od začátku tohoto století vystřídaly Německo na pozici největšího exportéra do Británie a na celkovém dovozu do Británie se podílejí 12 procenty.

Mezi zeměmi, kam směřuje americký export, je Británie na pátém místě s podílem asi čtyři procenta. V dovozu do USA je Británie s podílem 2,5 procenta na sedmém místě.